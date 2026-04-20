În contextul tensiunilor din politica românească, euro a crescut până la 5,1 lei pe interbancar.

Conform cursului de schimb afișat oficial de Banca Națională a României (BNR), euro a rămas sub pragul psihologic de 5 lei și 10 bani.

1 EURO este 5,0989 lei (+0,0002 lei față de cursul de vinerea trecută).

1 dolar SUA este 4,3341 lei (+0,0112 lei).

1 liră sterlină este 5.8558 lei (+0,0056 lei).

1 leu moldovenesc este 0,2529 lei românești (stagnare).

Amintim că acest prag psihologic de 5 lei/euro nu a fost depășit nici când România a fost în recesiune, în 2020, pe fondul pandemiei de Covid.

În mai 2025, cursul euro a atins un nivel record, depășind pragul de 5,12 lei pe piața valutară, pe fondul volatilității și al tensiunilor economice.