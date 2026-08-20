Valoarea de referință este stabilită la 4.000 de lei, față de 4.100 de lei cât era în varianta anterioară a proiectului, iar salariile de bază sunt calculate prin aplicarea coeficienților prevăzuți în grilele pentru fiecare categorie profesională.

În Sănătate, cel mai mare salariu este cel al unui manager. La un coeficient de 5,80, înmulțit cu baza de referință de 4.000 de lei, se ajunge la un salariu de 23.200 de lei brut.

În grila de salarizare, urmează directorul medical. La un coeficient de 5,60, înmulțit cu baza de referință de 4.000 de lei, se ajunge la un salariu de 22.400 de lei brut.

Când ne referim la medici, cei primari vor avea cel mai mare salariu. Astfel, la un coeficient de 4,00, înmulțit cu baza de referință de 4.000 de lei, se ajunge la un salariu de 16.000 de lei brut.

Iar rezidenții aflați în ultimul an ar urma să ajungă la 10.240 de lei brut pe lună.

Salarii pentru alte categorii de personal medical

medic specialist – coeficient 3,20: 12.800 de lei brut;

medic rezident anul I – coeficient 1,92: 7.680 de lei brut;

asistent medical principal cu studii superioare – coeficient 1,92: 7.680 de lei brut;

asistent medical principal cu studii postliceale – coeficient 1,72: 6.880 de lei brut;

infirmieră – coeficient 1,39: 5.560 de lei brut.

farmacist primar - coeficient 2,90: 11.600 de lei brut.

Schimbări în sănătate

În anexa Sănătate şi asistenţă socială proiectul de lege corectează gradele profesionale pentru asistentul social din sănătate şi modul de acordare a sporului de ture: Condiţionarea sporului de 15% pentru ture de efectuarea a minimum trei ture în fiecare dintre schimburile sistemului de 3×8 ore sau 2×12 ore.

Proiectul stabileşte coeficienţii pentru funcţiile din sănătate, diferenţiate pe categorii de unităţi şi în funcţie de specializări.

Se majorează tariful orar aferent salariului de bază de la 30% la 40% pentru personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, in vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru

Gărzile de urgenţă efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se plătesc cu un tarif orar majorat de la 20% la 30% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază.

În proiect, se elimină funcţia de conducere de ”coordonator personal de specialitate din grila pentru asistenţă socială”.