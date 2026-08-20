Când polițiștii i-au cerut să lase arma jos, băiatul s-a întors spre ei cu pistolul în mână, iar unul dintre ofițeri a tras. Adolescentul a fost rănit în partea superioară a corpului și se află în stare stabilă, relatează sueddeutsche.de.

Incidentul a avut loc marți seara. Un trecător a sunat la numărul de urgență și a anunțat că un bărbat, estimat la aproximativ 20 de ani - din spusele martorului, manevra o armă neagră în zona stației de metrou Hohenzollernplatz. Acesta urcase apoi într-un autobuz spre Kurfürstenplatz. Polițiștii au fost trimiși în zonă. Potrivit poliției, adolescentul, care potrivit martorilor părea considerabil mai în vârstă, manevrase în mod vizibil un pistol negru pe stradă.

Doi polițiști în civil l-au observat pe tânăr în timp ce mergea împreună cu o fată de aproximativ aceeași vârstă spre o stație de tramvai. Potrivit poliției, adolescentul a scos din pantaloni un obiect asemănător unei arme și a făcut mai multe manevre cu el. Polițiștii i-au cerut să lase arma jos. Când băiatul s-a întors spre ei cu pistolul în mână, unul dintre polițiști a tras, lovindu-l în partea superioară a corpului.

Polițiștii i-au acordat primul ajutor și au chemat ambulanța, iar adolescentul a fost transportat la spital. Starea lui este stabilă. Pentru că nu avea acte de identitate, stabilirea identității sale a durat ceva timp.

Pistolul de airsoft, aproape identic cu unul real

Arma s-a dovedit a fi un pistol de airsoft. Poliția a precizat că acesta este „de nedistins de o armă de foc reală”, prezentând în acest sens o comparație cu un pistol Beretta 92 FS de 9 mm.

Băiatul în vârstă de 14 ani provine din districtul Miesbach. Potrivit poliției, este cetățean turc, a venit în Germania împreună cu părinții în urmă cu trei ani și a solicitat azil. Cererea i-a fost respinsă, iar el fusese amenințat cu deportarea. În paralel, există o anchetă împotriva sa pentru agresiune, iar Secția 24 de poliție investighează și o posibilă amenințare făcută de adolescent.

Legalitatea folosirii armei de foc este verificată de Departamentul 131 al Poliției Criminale a Landului Bavaria, iar Parchetul München I a deschis o anchetă preliminară. Polițiștii implicați, inclusiv cel care a tras, au statut de martori și, în acest moment, niciunul nu este considerat suspect.

La locul incidentului au fost mobilizați aproximativ 80 de polițiști. Au fost audiați martori și locuitori din zonă și au fost colectate numeroase înregistrări video, despre care poliția spune că arată și modul în care adolescentul manipulase pistolul înainte de intervenție. Zona din jurul străzilor Belgrad și Clemens a fost izolată timp de mai multe ore, traficul a fost deviat, iar tramvaiele nu au circulat. Operațiunea s-a încheiat ulterior, atunci când poliția a anunțat ridicarea restricțiilor de circulație.