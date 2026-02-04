Sondajul confirmă îngrijorările mediului de afaceri privind lipsa de predictibilitate și administrarea ineficientă a fiscalității.

„Incertitudine fiscală, presiune administrativă și așteptări ridicate privind modernizarea aparatului fiscal" domină agenda CFO-ilor în 2026, potrivit studiului. Percepția aproape unanimă este aceea a unei înăspriri a fiscalității, combinată cu insuficienta valorificare a alternativelor la majorarea taxelor de către autorități, arată sondajul, preluat de news.ro.

85% dintre respondenți indică reforma fiscală drept principala cauză a creșterilor, urmată de inflație (32%) și creșterea activității companiilor (22%). Firmele interpretează schimbările drept măsuri reactive de acoperire a deficitului bugetar-record, nu strategie coerentă pe termen lung. Aproape un sfert consideră că majorările ar fi putut fi evitate.

84% dintre directori financiari văd îmbunătățirea colectării și combaterea evaziunii ca alternative principale la creșterea taxelor. 52% solicită educație fiscală mai intensă, 51% platforme automatizate de raportare, iar 54% subliniază nevoia de simplificare administrativă și reducerea birocrației.

91% consideră esențială digitalizarea ANAF și îmbunătățirea pregătirii inspectorilor. 80% vor utilizarea eficientă a datelor colectate, 75% mai multă transparență în selecția contribuabililor pentru control. „Predictibilitatea și transparența sunt bazele unui parteneriat win-win între stat și contribuabil", afirmă Alex Milcev, partener EY România.

Referitor la contribuțiile sociale și impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), aproape o treime anticipează efecte semnificative, o treime se așteaptă la presiuni pe profitabilitate, iar aproape jumătate nu prevăd impact direct. 40% nu efectuează verificări interne ale datelor SAF-T, iar o treime nu verifică Decontul TVA precompletat, semnalând nevoie de automatizare și expertiză.

Doar 14% au fost vizați de controale inopinate, sugerând că presiunea reală provine din acumularea obligațiilor de raportare și incertitudinea legislativă, nu din inspecții punctuale.

Studiul a fost realizat pe un eșantion dominat de companii cu cifra de afaceri peste 30 milioane euro (55%) și peste 100 de angajați (57%).