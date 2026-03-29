Potrivit The Japan Times, este pentru prima dată când numărul rezidenților străini din Japonia a depășit 4 milioane.

Numărul străinilor aflați în Japonia cu ședere ilegală la 1 ianuarie în 2026 a scăzut cu 8,5% față de anul precedent, ajungând la 68.488, ceea ce marchează al doilea an consecutiv de scădere.

Agenția a mai precizat că numărul cetățenilor străini care au intrat în Japonia în 2025 a crescut cu 15,4% față de anul precedent, atingând un nivel record de 42 de milioane, depășind pentru prima dată pragul de 40 de milioane.

În același timp, numărul total al rezidenților străini a inclus 930.428 de persoane din China, cel mai mare grup după naționalitate, urmat de 681.100 din Vietnam și 407.341 din Coreea de Sud.

În funcție de statutul de ședere, rezidenții permanenți au constituit cel mai mare grup, cu 947.125 de persoane, urmați de specialiști în inginerie, științe umaniste și servicii internaționale, cu 475.790 de persoane, și de studenți străini, cu 464.784 de persoane.

Pe lista celor care au depășit perioada de ședere legală, vietnamezii au reprezentat 11.601 persoane, urmați de thailandezi, cu 10.907, și sud-coreeni, cu 10.020.

Dintre cei expulzați în baza unor ordine scrise de expulzare, 318 au fost trimiși înapoi pe cheltuiala Japoniei, însoțiți de ofițeri de escortă, în creștere cu 27,7% față de anul precedent și atingând un nivel record.

Guvernul japonez a depus eforturi pentru a reduce numărul persoanelor care au depășit durata de ședere permisă, în cadrul unui program elaborat în luna mai a anului 2025. Agenția consideră că scăderea numărului de persoane care au depășit durata de ședere permisă poate fi atribuită acestui program.

Numărul persoanelor care au solicitat statutul de refugiat în 2025 a totalizat 11.298, în scădere cu 1.075 față de anul precedent. Dintre aceștia, 187 de solicitanți au primit statutul de refugiat, în scădere cu trei. Persoanele din Afganistan au reprezentat cel mai mare număr, respectiv 123.

Un total de 474 de persoane evacuate au primit statutul de quasi-refugiat, oferit celor care fug din zonele de conflict și care nu sunt recunoscuți ca refugiați în conformitate cu convenția ONU, persoanele din Ucraina reprezentând 386 din total.