Comercianţii susţin că eliminarea obligaţiei pentru procesatori de a limita marja profitului la 20% creează avantaje concurenţiale şi regimuri preferenţiale fiscale în interiorul lanţului comercial.

Marii retaileri sunt nemulţumiţi de faptul că a fost eliminată obligaţia pentru procesatori de a limita marja profitului la 20%, în urma adoptării de către Plenul Camerei Deputaţilor a Legii privind aprobarea OUG 22/2026 (pentru modificarea OUG 67/2023 privind combaterea creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare).

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită de la 30 iunie, până la finalul anului 2026. Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege, în calitate de for decizional.

Poziţia AMRCR este susţinută şi de Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR).

"Plafonarea se va aplica doar în cazul importatorilor, distribuitorilor şi retailerilor, în timp ce restul operatorilor din lanţul de aprovizionare sunt exceptaţi de la aceste constrângeri, indiferent de provenienţa capitalului sau dacă îşi desfăşoară activitatea pe piaţa locală, comunitară sau internaţională", se arată într-un comunicat de presă al AMRCR. Comercianţii susţin că noile prevederi au fost adoptate de Comisia de Agricultură din Camera Deputaţilor într-o formă total diferită faţă de cea rezultată la Senat - pe baza a două rapoarte (dintre care unul suplimentar), în cadrul unor şedinţe unde accesul a fost selectiv, iar operatori economici direct vizaţi nu au fost nici anunţaţi, nici invitaţi.

"Cei care nu se mai află sub restricţia plafonării vor avea deplină libertate să îşi stabilească orice marjă de profit pe care o vor considera necesară, ceea ce intră în contradicţie cu scopul declarat al legii, respectiv combaterea creşterii excesive a preţurilor - şi, mai mult, creează prin intervenţie legislativă, avantaje concurenţiale şi regimuri preferenţiale fiscale în interiorul lanţului comercial", avertizează reprezentanţii AMRCR.

Retailerii reclamă lipsa măsurilor de protecție pentru consumatorii vulnerabili

De asemenea, aceştia atrag atenţia că în legislaţie nu se regăseşte nicio protecţie specifică pentru consumatorii vulnerabili, care pot să devină şi mai vulnerabili, în condiţiile în care comisionul tichetelor de masă de 2%, indicat în lege, se va aplica numai produselor aflate în anexă, în timp ce pentru toate celelalte produse, acesta putând fi oricând mărit la discreţia emitentului.

"Se poate uşor constata o evidentă abordare unidirecţională a măsurilor restrictive de natură a perturba şi mai mult funcţionarea lanţului alimentar, în contextul în care consumul a scăzut dramatic, inflaţia se află la cote cu două cifre, iar sursele de aprovizionare cu materie primă, energie şi alte resurse sunt puternic afectate de situaţia geopolitică internaţională", se mai precizează în comunicat.

Plafonarea adaosului comercial se aplică pentru 17 categorii de alimente de bază

Măsura de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază vizează 17 categorii de produse alimentare şi expiră la finalul lunii iunie. Ea se aplică pentru produse cum ar fi pâine albă simplă (300-500 g), lapte de consum 1 litru (1,5% grăsime, fără UHT), brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, maximum 200 g), smântână, făină albă de grâu "000", mălai, ouă de găină calibrul M, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, ulei de floarea-soarelui, cartofi proaspeţi albi, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, zahăr alb tos, unt şi magiun.