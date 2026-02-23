Ministrul Finanțelor: Statul alocă 5 miliarde de euro pentru relansarea economică. Microîntreprinderile revin la taxare de 1%

Ministrul Finanţelor a declarat că Programul de relansare economică va funcționa până în anul 2032, va include o serie de scheme de susţinere a antreprenorilor și că va avea fonduri de aproximativ 5 miliarde de euro.
„Acest pachet de relansare economică e foarte important pentru că el nu vizează doar anul 2026, el demonstrează faptul că România are o viziune în privinţa modului în care vrea să finanţeze anumite domenii strategice. În primul rând, că România îşi schimbă modalitatea de atragere a investiţiilor străine, creează instrumente prin care să atragă investiţii mai mari de 200 de milioane de euro, nu aveam astfel de instrumente. Am creat o schemă pentru proiecte strategice, în care investitorii mari, care vin şi trebuie să ia o decizie, să vină în Polonia, să vină în Ungaria, să vină în Bulgaria, să vină în România, să existe acest meniu de investiţi strategice în care cu un investitor să poţi să discuţi în timp real şi să poţi să îi oferi anumite lucruri – un credit fiscal, o parte grant, facilităţi pentru localizare. Toate lucrurile astea nu erau puse într-un singur act normativ. De această dată, sunt într-un act normativ şi România îşi creează instrumentele de a privi zona de investiţii străine directe într-un alt mod”, a declarat ministrul Finanţelor.
Ministrul a subliniat că este la fel de adevărat că această schemă este deschisă inclusiv investitorilor din România.
„Nu este doar centrată pe investitori străini. Şi investitorii autohtoni pot să aplice la această schemă”, a mai precizat Alexandru Nazare.
Potrivit ministrului Nazare, acest program de relansare este gândit până în anul 2032 şi include o serie de scheme de susţinere a antreprenorilor.
„Am gândit-o de la zona strategică până la micul antreprenor, de la modificări care să ajute antreprenorul care are o microîntreprindere, să-i facem în viaţa mai uşoară, să aibă o cotă unică pentru microîndreprindere, să nu mai aibă două cote, să aiba 1% taxare. Practic, am redus taxarea la microîntreprinderi. Să poate să revină la regimul de microîntreprindere dacă a trecut de 100.000 de euro, pentru că până acum nu mai putea să revină. Odată ce trecea de 100.000 de euro, pentru că până acum, nu se mai întorcea”, a mai adăugat ministrul Finanțelor.
Nazare a mai explicat faptul că programul are la dispoziție fonduri de aproximativ 5 miliarde de euro și că statul acordă „finanţari pentru zona industrială, acolo unde România are o problemă de deficit de balanţă comercială, acolo unde importăm foarte mult şi exportăm foarte puţin. Spre exemplu, în zona de procesare”.
Ministrul Finanțelor: Inflația ar putea scădea din vară
Alexandru Nazare a declarat duminică că atunci când au preluat guvernarea, partidele din coaliție nu au promis că inflaţia va scădea brusc, ci că va dura cel puţin un an până când vor apărea primele semne şi abia în vară, în iulie-august, ar urma o scădere.
„Inflaţia va intra pe un trend de decelerare, din vară. Nu vreau nici să cresc aşteptările, nici să minimizez situaţia. Inflaţia, într-adevăr, va fi persistentă până atunci. Dar noi nu am spus, în urmă cu şase luni, când am preluat guvernarea, că inflaţia va scădea brusc. Am spus că va dura cel puţin un an până când vor apărea primele semne. Şi undeva în această vară, în iulie–august, vom avea o scădere a inflaţiei, care, după prognoza BNR, va merge spre 4% la final de an”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Întrebat dacă există riscul unui puseu inflaţionist, după liberalizarea pieţei gazelor, ministrul Finanţelor a arătat că prognoza BNR deja a inclus acest efect: „Aici sunt decizii care se vor lua tot în coaliţie şi, în funcţie de ele, vom vedea care sunt efectele în privinţa liberalizării pieţei gazelor. În momentul în care vom avea decizii, vom putea evalua dacă va fi sau nu acest lucru. Dar eu cred că prognoza BNR deja a inclus acest efect. Iar prognoza BNR nu prevede un puseu inflaţionist în aprilie”.
Coaliția nu pregătește noi creșteri de taxe și impozite
Nazare a mai explicat că partidele din coaliție nu au luat în calcul o creştere a TVA-ului sau a altor taxe în 2026. El a amintit că problemele din anii trecuţi au plecat, practic, din construcţia bugetară iar anul trecut s-au epuizat bugetele de salarii la anumite agenţii şi ministere şi nu eram nici măcar în toamnă.
„Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, şi în septembrie, şi în octombrie, şi în noiembrie, şi în decembrie, şi o spun şi astăzi: nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecţia bugetară care este în lucru astăzi şi nu avem alte taxe proiectate pentru 2026. Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, în 2026, bineînţeles, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2%”, a spus ministrul Finanţelor
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Sursa:
News.ro
Etichete:
alexandru nazare,
ministerul finantelor,
economie,
Dată publicare:
Articol recomandat de sport.ro