Noua evaluare vine după ce, anul trecut, țara noastră a fost la un pas de retrogradare. Însă, spun oficialii noștri, reducerea deficitului și măsurile adoptate în ultima jumătate de an dau speranțe că acest scenariu poate fi evitat.

Reprezentanții agenției Fitch au ajuns la Palatul Victoria chiar în ziua în care guvernul a prezentat cele mai noi date despre finanțele țării. Față de estimările inițiale, deficitul bugetar din 2025 a fost mai mic cu un punct procentual și s-a oprit la 7,6% din Produsul Intern Brut.

Corespondent PRO TV: „Discuțiile au avut loc cu jumătate de lună înainte ca agenția de rating să facă o nouă evaluare asupra țării noastre. Între timp, guvernul se pregătește de noi negocieri cu Comisia Europeană. Ministrul Finanțelor urmează să propună experților de la Bruxelles ca deficitul pentru 2026 să fie 6,2% din Produsul Intern Brut. Asta înseamnă cu peste un punct procentual mai mic față de deficitul din 2025”.



Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Raportul Agenției de Rating va fi publicat undeva pe 13 februarie. Am încredere că acest raport ne va confirma ratingul. În momentul în care România va demonstra consecvență, după adoptarea bugetului de stat și după ce se vor vedea implementate practic în execuția anului 2026 măsurile deja adoptate, da, sunt șanse, aceasta este și ambiția noastră, să creștem ratingul”.

De ce este important ratingul de țară

De ratingul de țară depinde cât de scump se împrumută România și cât de atractivă este pentru investitori. Anul trecut, Fitch a menținut calificativul României la "BBB-", cu perspectivă negativă, adică la un pas să fim retrogradați.



Christian Năsulea, economist: „Dacă scade ratingul de țară, asta înseamna că riscul este mai mare, deci prețul plătit de statul român să se împrumute este implicit mai mare. Asta ar însemna mai mulți bani din veniturile statului care se duc în dobânzi, deci mai puțini bani disponibili pentru sănătate, educație, servicii sociale. Riscul există, însă suntem într-o sițuatie mult mai bună astăzi decât eram acum 6 luni”.

Anul trecut, veniturile statului au fost cu 146 de miliarde de lei mai mici decât cheltuielile. Statul a plătit aproximativ 50 de miliarde de lei doar pe dobânzi, cu 14 miliarde lei în plus față de 2024, într-un context economic și politic dificil, marcat de mai multe runde de alegeri.

Pe de altă parte, o parte din bani au finanțat investițiile. Sumele primite de la Uniunea Europeană fost de aproape 76 de miliarde de lei, arată datele oficiale.

În lunile următoare, și celelalte două mari agenții de rating, Moody's și Standard & Poor's, vor anunța dacă schimbă sau mențin nota României, similară în ambele cazuri celei date de Fitch.

