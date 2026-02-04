"O spun de trei luni de zile şi mă ţin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliţie. Aşa cum am mai spus, o liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv. Este un lucru foarte bun că am ajuns la un consens. Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri! Cât sunt eu ministrul energiei, preţurile la gaz nu cresc. Şi gestionez cu cei mai buni specialişti o tranziţie sănătoasă către o piaţă liberă cu preţuri mici. Predictibil şi organizat, nu haotic cum am văzut în ultimii ani!", a scris Ivan într-o postare pe Facebook.
Ministrul Energiei, promisiune către români: „Cât sunt eu în funcție, prețurile la gaz nu cresc”
O liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv, a transmis, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Acesta a precizat că în perioada imediat următoare va veni cu cadrul normativ şi paşii de urmat, astfel încât "să ne asigurăm că până la intrarea primelor resurse noi de gaz din Marea Neagră, preţul va rămâne unul corect pentru români".
Sursa: Agerpres
Etichete: preturi, gaz, romani, bogan ivan, ministrul energiei,
