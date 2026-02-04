Ministrul Energiei, promisiune către români: „Cât sunt eu în funcție, prețurile la gaz nu cresc”

"O spun de trei luni de zile şi mă ţin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliţie. Aşa cum am mai spus, o liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv. Este un lucru foarte bun că am ajuns la un consens. Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri! Cât sunt eu ministrul energiei, preţurile la gaz nu cresc. Şi gestionez cu cei mai buni specialişti o tranziţie sănătoasă către o piaţă liberă cu preţuri mici. Predictibil şi organizat, nu haotic cum am văzut în ultimii ani!", a scris Ivan într-o postare pe Facebook.



