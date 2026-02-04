Ministrul Energiei, promisiune către români: „Cât sunt eu în funcție, prețurile la gaz nu cresc”

O liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv, a transmis, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Claudia Alionescu

"O spun de trei luni de zile şi mă ţin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliţie. Aşa cum am mai spus, o liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv. Este un lucru foarte bun că am ajuns la un consens. Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri! Cât sunt eu ministrul energiei, preţurile la gaz nu cresc. Şi gestionez cu cei mai buni specialişti o tranziţie sănătoasă către o piaţă liberă cu preţuri mici. Predictibil şi organizat, nu haotic cum am văzut în ultimii ani!", a scris Ivan într-o postare pe Facebook.


Acesta a precizat că în perioada imediat următoare va veni cu cadrul normativ şi paşii de urmat, astfel încât "să ne asigurăm că până la intrarea primelor resurse noi de gaz din Marea Neagră, preţul va rămâne unul corect pentru români".

BCE îngheață dobânzile, în timp ce euro se întărește. Lagarde: Aprecierea e deja „încorporată" în prognoze
BCE îngheață dobânzile, în timp ce euro se întărește. Lagarde: Aprecierea e deja „încorporată” în prognoze

Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut nemodificate ratele dobânzilor, iar preşedinta BCE, Christine Lagarde, a minimalizat recenta apreciere a euro, şi a descris din nou inflaţia ca fiind "într-un loc bun".

Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie

Guvernul a prezentat un pachet de relansare economică de aproape patru miliarde de euro și întins pe șase ani. Noile măsuri ar urma să impulsioneze creșterea economică, mai ales în acest an cu mari constrângeri bugetare.

Cum s-ar putea aplica reducerea taxelor locale cerută de UDMR. Motivul pentru care „corecțiile" nu pot fi uniforme
Cum s-ar putea aplica reducerea taxelor locale cerută de UDMR. Motivul pentru care „corecțiile” nu pot fi uniforme

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul scăderi ale taxelor și impozitelor locale, fără să precizeze procentul sau termenul de aplicare. 

Cum s-ar putea aplica reducerea taxelor locale cerută de UDMR. Motivul pentru care „corecțiile” nu pot fi uniforme
Cum s-ar putea aplica reducerea taxelor locale cerută de UDMR. Motivul pentru care „corecțiile” nu pot fi uniforme

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul scăderi ale taxelor și impozitelor locale, fără să precizeze procentul sau termenul de aplicare. 

Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie

Guvernul a prezentat un pachet de relansare economică de aproape patru miliarde de euro și întins pe șase ani. Noile măsuri ar urma să impulsioneze creșterea economică, mai ales în acest an cu mari constrângeri bugetare.

După ani de secetă, România intră în primăvară cu rezerva de apă refăcută. Fermierii se pregătesc pentru producții record
După ani de secetă, România intră în primăvară cu rezerva de apă refăcută. Fermierii se pregătesc pentru producții record

Este cea mai bună iarnă pentru agricultură din ultimii șase ani. Cu ploi și trei episoade de zăpadă, rezerva de umiditate din sol s-a refăcut. Practic, după foarte mult timp, nu mai există nicio zonă cu deficit de apă.

