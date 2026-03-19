Specialiștii BNR subliniază că orice pas înapoi în procesul de consolidare fiscală ar putea afecta grav economia țării. Guvernatorul Mugur Isărescu a atras atenția că România riscă să piardă câștigurile obținute în ultimele luni, inclusiv credibilitatea și accesul la piețele externe.

„Deficitul acesta fiscal major, care se transpune și în deficitul extern, spunem noi, deficitele gemene. Și e zi de zi cu riscurile de rigoare. Dacă nu îl corectăm, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni de zile: credibilitate, accesibilitate pe piețele externe, rating de țară şi așa mai departe”, a explicat Isărescu, potrivit Radio România Actualitați.

Și economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, a avertizat asupra efectelor periculoase ale populismului, atât pe plan intern, cât și în contextul geopolitic actual.

„Mai ales în condiții de criză, când nimeni nu vrea să piardă absolut nimic, dar nimeni nu vrea să piardă absolut nimic, vedem că populismul este în floare, ca și când nu s-ar vedea că e o criză economică mondială, ca și când s-ar fi uitat că România este în perioada de procedură de deficit excesiv și că nu am făcut nici măcar jumătate din drumul de corecție bugetară pe care trebuie să îl facem și noi deja ne gândim să facem pași înapoi şi ca și când nu s-ar vedea că datoria externă a României crește cu două miliarde de euro pe lună. Atât a crescut în ianuarie”, a transmis Valentin Lazea.