Specialiștii BNR subliniază că orice pas înapoi în procesul de consolidare fiscală ar putea afecta grav economia țării. Guvernatorul Mugur Isărescu a atras atenția că România riscă să piardă câștigurile obținute în ultimele luni, inclusiv credibilitatea și accesul la piețele externe.

„Deficitul acesta fiscal major, care se transpune și în deficitul extern, spunem noi, deficitele gemene. Și e zi de zi cu riscurile de rigoare. Dacă nu îl corectăm, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni de zile: credibilitate, accesibilitate pe piețele externe, rating de țară şi așa mai departe”, a explicat Isărescu, potrivit Radio România Actualitați.

În acest context, Isărescu a pus problema deficitelor în legătură cu experiența sa și a lui Daniel Dăianu în analiza echilibrelor economice.

Guvernatorul BNR a afirmat că ambii sunt economişti de mai mult de 50 de ani şi au susţinut lucrările de doctorat în anii 80.

"Suntem economişti, spunem noi, de mai mult de 50 de ani. Eu am terminat în 1971, el în 1975, dacă nu mă înşel. Am lucrat 20 de ani în cercetare, eu aproape 20, el vreo 15 ani. Am avut acelaşi mentor, pe Costin Murgescu. El a creat mai mulţi economişti din această ţară. A fost şi directorul institutului în care am lucrat. Iar Daniel l-a avut conducător de doctorat pe o temă şi subliniez acest lucru pe care el o dezbate şi în prezent: problema echilibrului extern. Tema lui se numea echilibrul balanţei de plăţi şi legătura dintre echilibrul extern şi situaţia sau echilibrul intern. Aici sunt şi lucruri, cum spune el de multe ori, de bun-simţ. E clar că dacă strângi prea tare cureaua pe plan intern, ca să faci surplus extern, cum s-a făcut în anii 80, lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează", a declarat Mugur Isărescu.

El a menţionat că, după 1990, Daniel Dăianu a scris o lucrare în care vorbea despre "decomprimare", respectiv reacţia economiei după liberalizare, caracterizată prin creşterea importurilor şi prăbuşirea exporturilor.

După această dată, România a ajuns să aibă permanent deficit de balanţă de plăţi.

Și economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, a avertizat asupra efectelor periculoase ale populismului, atât pe plan intern, cât și în contextul geopolitic actual.

„Mai ales în condiții de criză, când nimeni nu vrea să piardă absolut nimic, dar nimeni nu vrea să piardă absolut nimic, vedem că populismul este în floare, ca și când nu s-ar vedea că e o criză economică mondială, ca și când s-ar fi uitat că România este în perioada de procedură de deficit excesiv și că nu am făcut nici măcar jumătate din drumul de corecție bugetară pe care trebuie să îl facem și noi deja ne gândim să facem pași înapoi şi ca și când nu s-ar vedea că datoria externă a României crește cu două miliarde de euro pe lună. Atât a crescut în ianuarie”, a transmis Valentin Lazea.