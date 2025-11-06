Mesajul Finanțelor către primarii care se plâng că nu mai au bani de servicii sociale pentru copii și bătrâni

Stiri Economice
06-11-2025 | 14:03
Alexandru Nazare
Inquam Photos / George Calin

Ministerul Finanțelor acordă 319.536.000 de lei  Fondul de rezervă bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru finanțarea erviciilor sociale la nivelul primăriilor din întreaga țară.

autor
Lorena Mihăilă

Sumele alocate vor permite autorităților locale să asigure continuitatea și calitatea serviciilor sociale destinate celor mai vulnerabile categorii ale populației, în contextul creșterii cheltuielilor cu personalul și al evoluției prețurilor.

„Sprijinirea românilor, fie prin asigurarea continuității serviciilor sociale esențiale, fie prin garantarea utilităților, rămâne o prioritate pentru Ministerul Finanțelor. Alocarea fondurilor din Fondul de Rezervă permite funcționarea fără întreruperi a serviciilor de protecție a copilului și a centrelor pentru persoanele adulte cu handicap, astfel încât sprijinul să ajungă la cei mai vulnerabili. Această măsură de urgență se adaugă altor instrumente implementate recent, prin care autoritățile locale beneficiază de resurse pentru investiții și pentru sistemele de termoficare, inclusiv prin mecanisme flexibile de finanțare din partea Trezoreriei. Obiectivul principal este utilizarea eficientă a resurselor publice acolo unde impactul social este semnificativ și pot fi acoperite necesitățile urgente.”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

De asemenea, excedentul bugetar local și disponibilitățile din secțiunea de funcționare pot fi utilizate cu prioritate pentru finanțarea serviciilor sociale, potrivit legii.

„Această măsură asigură stabilitatea și continuitatea serviciilor sociale la nivel local și sprijină protejarea categoriilor vulnerabile”, mai precizează ministerul.

Citește și
Poliție Germania
Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ajutor social, ministerul finantelor, primarii,

Dată publicare: 06-11-2025 14:03

Articol recomandat de sport.ro
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
Citește și...
Ministrul Muncii spune că beneficiarii de ajutor social care refuză să muncească sunt un ”mit”. ”Nu există așa ceva”
Stiri Sociale
Ministrul Muncii spune că beneficiarii de ajutor social care refuză să muncească sunt un ”mit”. ”Nu există așa ceva”

Ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, respinge ideea conform căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească pentru că le dă statul bani.

Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social
Stiri externe
Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social

Peste 200 de polițiști au descins vineri dimineață în mai multe orașe din vestul Germaniei pentru a percheziționa imobile degradate, într-o operațiune împotriva fraudelor sociale.

Austria plătea ajutor social unor ”șamani” români milionari. Ghicitoarea Mariana avea flotă de mașini de lux și saci de bani
Stiri externe
Austria plătea ajutor social unor ”șamani” români milionari. Ghicitoarea Mariana avea flotă de mașini de lux și saci de bani

Autoritățile din Austria au destructurat o rețea infracțională care se autointitulează „Clanul Șamanilor”. ”Șamanii” sunt români și beneficia de ajutoare sociale, deși au strâns peste 12,6 milioane de euro din escrocheriile lor. 

iLikeIT. Trendul care s-a transformat în milioane de fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale
iLikeIT
iLikeIT. Trendul care s-a transformat în milioane de fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale

Trendul care s-a transformat în milioane de fotografii generate cu ajutor inteligenței artificiale și care ulterior au fost postate pe social media.

Bursa medicală pentru elevi. Pentru ce boli se poate solicita, cât valorează și cum se acordă
Stiri Educatie
Bursa medicală pentru elevi. Pentru ce boli se poate solicita, cât valorează și cum se acordă

Bursa medicală pentru elevi reprezintă un ajutor social esențial, acordat elevilor din învățământul preuniversitar de stat care se confruntă cu afecțiuni medicale sau boli încadrate conform criteriilor biopsihosociale.

Recomandări
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”
Stiri Justitie
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”

DNA anunţă oficial, joi, reţinerea omului de afaceri Fănel Bogoș, acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare
Stiri Justitie
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele interpretului a primit şapte ani de detenţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 06 Noiembrie 2025

03:13:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28