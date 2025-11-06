Mesajul Finanțelor către primarii care se plâng că nu mai au bani de servicii sociale pentru copii și bătrâni

Ministerul Finanțelor acordă 319.536.000 de lei Fondul de rezervă bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru finanțarea erviciilor sociale la nivelul primăriilor din întreaga țară.

Sumele alocate vor permite autorităților locale să asigure continuitatea și calitatea serviciilor sociale destinate celor mai vulnerabile categorii ale populației, în contextul creșterii cheltuielilor cu personalul și al evoluției prețurilor.

„Sprijinirea românilor, fie prin asigurarea continuității serviciilor sociale esențiale, fie prin garantarea utilităților, rămâne o prioritate pentru Ministerul Finanțelor. Alocarea fondurilor din Fondul de Rezervă permite funcționarea fără întreruperi a serviciilor de protecție a copilului și a centrelor pentru persoanele adulte cu handicap, astfel încât sprijinul să ajungă la cei mai vulnerabili. Această măsură de urgență se adaugă altor instrumente implementate recent, prin care autoritățile locale beneficiază de resurse pentru investiții și pentru sistemele de termoficare, inclusiv prin mecanisme flexibile de finanțare din partea Trezoreriei. Obiectivul principal este utilizarea eficientă a resurselor publice acolo unde impactul social este semnificativ și pot fi acoperite necesitățile urgente.”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

De asemenea, excedentul bugetar local și disponibilitățile din secțiunea de funcționare pot fi utilizate cu prioritate pentru finanțarea serviciilor sociale, potrivit legii.

„Această măsură asigură stabilitatea și continuitatea serviciilor sociale la nivel local și sprijină protejarea categoriilor vulnerabile”, mai precizează ministerul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













