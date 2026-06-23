Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunțat în luna februarie vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding, pentru 823 de milioane de euro, ca parte a revizuirii portofoliului demarate în 2025, transmite grupul francez.

Decizia vine la un an după ce Bompard anunțase revizuirea strategică a portofoliului, cu posibile cedări în țări „mai puțin strategice".

Concluziile Consiliului Concurenței

Autoritatea de concurenţă a analizat, cu toate că activităţile celor două grupuri implicate în tranzacţie nu se suprapun, posibilele efecte ale operaţiunii atât pe piaţa achiziţiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare, la nivel naţional, cât şi pe piaţa comercializării cu amănuntul a acestor produse către consumatorii finali, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenţei.

Analiza a vizat, pe de o parte, relaţia dintre retaileri şi producători sau distribuitori, în care retailerii acţionează în calitate de cumpărători, iar, pe de altă parte, relaţia dintre retaileri şi consumatorii finali.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că tranzacţia notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte semnificativă a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, se precizează în comunicat.

Grupul Pavăl Holding, deţinut de Dragoş şi Adrian Pavăl, este prezent în România prin companii prezente în mai multe sectoare economice, cea mai cunoscută fiind reţeua de magazine de bricolaj Dedeman. Alte activităţi vizează comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare şi nealimentare, în special cele destinate copiilor şi mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcţii, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, precum şi activităţi de dezvoltare imobiliară, închiriere şi subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

Grupul Carrefour operează în România magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) şi magazine de tip discount (Supeco).

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea in-formaţiilor cu caracter confidential, arată Consiliul Concurenţei.