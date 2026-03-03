Reducerea deficitului bugetar se bazează anul acesta pe reducerea cheltuielilor statului și pe susținerea investițiilor mari, spun oficialii. Specialiștii internaționali atrag atenția că țara noastră trebuie să mizeze mai mult pe productivitatea muncii și mai puțin pe împrumuturi.

Mai puțină risipă din bani publici și ajutoare pentru investiții mari - pe asta mizează guvernul, când estimează că deficitul bugetar pe anul acesta va fi redus la 6% din Produsul Intern Brut.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Creșterea economică nu mai poate fi cumpărată cu deficit. Aceasta trebuie câștigată prin productivitate”.

Potrivit ministrului de finante, investițiile din 2026, cu bani de la buget și din fonduri europene, ar urma să le depășească pe cele din 2025. Numai cele din fonduri europene ar trece de 100 miliarde de lei.

Următorul pas pentru economia Românei este să se bazeze mai mult pe investiții și muncă productivă, nu pe împrumuturi, spun specialiștii Băncii Mondiale sosiți la București.

Antoanella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale: „Veniturile pe cap de locuitor au crescut de la 30% din media europeană la aproape 80% în termeni de putere de cumpărare. Sunt puține țări care au avansat atât de repede. România trebuie să pornească o nouă etapă de creștere, care implică investiții, idei noi, tehnologie și inovație”.

Pe de altă parte, reprezentanți ai marilor companii din România spun că e nevoie și ca investițiile făcute cu bani privați să-și revină, în condițiile în care consumul, principalul motor de creștere economică, până acum, a frânat semnificativ.

Săptămâna aceasta, după o nouă discuție în Coaliție, ar urma să fie finalizat bugetul pentru 2026. Cheltuielile pentru Apărare ar trebui să fie prioritare, în actualul context, spune un consilier prezidențial.

Radu Brunete, consilier prezidențial: „România trebuie să-și construiască un buzunar pentru vremuri grele, pentru că nu știi de unde explodează următoarea criză și statul are nevoie de resurse pe care să le poată mobiliza foarte, foarte repede”.

Pentru 2026, Finanțele au calculat că bugetul va avea o valoare totală de peste 2.000 de miliarde de lei, în creștere cu aproape 100 de miliarde față de 2025.