Liderii sindicali solicită, totodată, reluarea procesului de elaborare a noii Legi a salarizării „în cadrul unui mecanism de dialog social real şi instituţionalizat”, relatează News.ro.

„Considerăm că este necesară şi posibilă construirea, într-un termen de maximum şase luni, a unui proiect legislativ echilibrat, sustenabil şi predictibil, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi consultării autentice şi care să nu conducă la pierderi de venituri pentru niciuna dintre categoriile bugetare”, afirmă liderii sindicali.

Cele cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, Confederaţia Naţional Sindicală "Cartel ALFA", Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România "Frăţia", Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Confederaţia Naţională Sindicală "Meridian" şi Blocul Naţional Sindical (BNS), solicită tuturor partidelor politice parlamentare oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce priveşte proiectul Legii salarizării în sectorul public.

"Vă informăm că ne retragem din orice consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spaţiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile şi acceptate de toate părţile implicate, din cauza timpului extrem de scurt rămas la dispoziţie", informează liderii sindicali.

Aceştia solicită ca, după învestirea unui nou Guvern cu puteri constituţionale depline, să fie reluat procesul de elaborare a noii Legi a salarizării "în cadrul unui mecanism de dialog social real şi instituţionalizat".

"Considerăm că este necesară şi posibilă construirea, într-un termen de maximum şase luni, a unui proiect legislativ echilibrat, sustenabil şi predictibil, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi consultării autentice şi care să nu conducă la pierderi de venituri pentru niciuna dintre categoriile bugetare", mai arată sursa citată.

Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului Legii salarizării

Marţi, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, la solicitarea Federaţiei Sanitas, procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, decizia putând fi atacată cu recurs.

Reprezentanţii Sanitas susţin că proiectul "nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse şi dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie şi în procedura ordonanţei preşedinţiale, vădită aparenţă de nelegalitate".

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS) a reclamat, marţi seară, că hotărârea Curţii de Apel Bucureşti referitoare la Legea salarizării a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului.

Sentinţa va fi atacată, chiar dacă ministerul nu avea intenţia de a pregăti un proiect de lege care să urmeze toate etapele procedurale prevăzute de lege (procedura transparenţei decizionale, comisii de dialog social, avizare interministerială şi adoptarea în şedinţa de Guvern).

Oficialii ministerului transmit că au vrut doar să facă un amplu proces de consultare, ca suport tehnic.

Cseke Attila: sporuri mai mari pentru gărzile din structurile de urgență

Miercuri, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, anunţa, după întâlnirea cu liderii sindicali din Sănătate, organizată de Ministerul Muncii pe tema proiectului noii Legi a salarizării din sectorul bugetar, că părţile au căzut de acord, printre altele, asupra creşterii sporului pentru gărzile din structurile de urgenţă şi a introducerii unui program-pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanţă. De asemenea, potrivit demnitarului, a mai fost acceptată propunerea privind revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase.

Sindicatele din Sănătate au fost invitate la discuţii pe Legea salarizării, după decizia Curţii de Apel Bucureşti pe această temă, iar Federaţia Solidaritatea Sanitară a anunţat că a participat şi va participa în continuare la discuţii. În paralel, sindicaliştii încearcă să convingă parlamentarii să preia amendamentele formulate de Federaţie, solicitările fiind valabile ”indiferent de cine va iniţia proiectul de act normativ”.

Reprezentanţii Sanitas au declinat invitaţia, întrucât vor să discute cu ”un partener de dialog care are competenţa legală să negocieze şi să redacteze proiecte de legi”.

Şi federaţiile din educaţie au anunţat, joi dimineaţă, că refuză să participe la ceea ce numesc ”aşa-zisele” discuţii pe tema legii salarizării, programate pentru joi la Ministerul Muncii, considerând că participarea lor ar servi strict intereselor de imagine publică ale guvernanţilor.

Sindicaliştii atrag atenţia că actualul proiect de lege încalcă flagrant tocmai actele normative adoptate de Executiv odată cu finalizarea grevei generale din anul 2023, considerându-l "o dovadă de ipocrizie şi o desconsiderare totală a angajamentelor luate în faţa societăţii".

Noua lege ar îngheța veniturile a peste 400.000 de bugetari

Noua lege a salarizării duce la înghețarea veniturilor, în următorii ani, a peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit calculelor Profit.ro.

În prezent, estimarea la nivelul Executivului este ca 33-35% dintre angajații statului, care acum au venituri mai mari decât ce le este prevăzut în grilele noii legi, să aibă salariile înghețate pentru perioade care pot ajunge și la mai mulți ani, până sunt ajunși din urmă de către grilele de salarizare, relatează News.ro.

Circa două treimi din angajații statului lucrează în domeniile educație, sănătate, ordine publică și apărare.

Câți angajați ar putea fi afectați

Potrivit celor mai recente date disponibile, numărul posturilor ocupate din sectorul public se situează la 1,272 milioane, ceea ce ar însemna că pot fi afectate 420.000-445.000 de posturi.

Peste 800.000 dintre cele 1,272 milioane de posturi ocupate sunt în educație, sănătate și ordine publică. Restul sunt în alte instituții, centrale sau locale, primării etc.

Peste 800.000 de posturi sunt în domeniile-cheie ale statului

812.347 posturi ocupate în domenii-cheie ale statului:

· 366.833 posturi în Educație - Ministerul Educației - 293.705 în învățământul superior de stat, 68.142 în învățământul preuniversitar (local) - 4.986;

· 245.020 posturi în Sănătate - 147.225 posturi în unități sanitare subordonate local, 79.622 posturi în unități sanitare subordonate central, 18.173 - Ministerul Sănătății;

· 124.468 - Poliție și Jandarmerie (MAI);

· 76.026 - Armată (MApN).