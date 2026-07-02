Produsele agroalimentare româneşti pot fi promovate în India, la Târgul "Anuga Select India 2026", eveniment ce va avea loc în perioada 29 septembrie - 1 octombrie 2026, la Mumbai, a anunţat joi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), pe pagina de Facebook.

"Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene anunţă deschiderea înscrierilor pentru participarea la Târgul ”Anuga Select India 2026”, ce va avea loc în perioada 29 septembrie - 1 octombrie 2026, la Mumbai (India). Pavilionul UE va fi organizat sub forma unui stand instituţional modern, dedicat excelenţei şi standardelor europene de calitate. Produsele selectate vor beneficia de o vizibilitate excepţională, fiind incluse în sesiuni de degustare şi demonstraţii culinare (live cooking shows) susţinute de chefi renumiţi, în faţa partenerilor şi consumatorilor indieni", se arată în postare.

Categoriile de produse vizate în mod special sunt: produse lactate, fructe şi legume, produse procesate (cofetărie, ciocolată, biscuiţi etc.), vin şi băuturi spirtoase.

De asemenea, o atenţie deosebită va fi acordată produselor recunoscute cu Indicaţie Geografică (IGP/DOP).

Potrivit unui comunicat al MADR, evenimentul din Mumbai reprezintă una dintre cele mai importante platforme de promovare pentru produse agroalimentare pe piaţa indiană. Prin organizarea Pavilionului UE, Uniunea Europeană îşi propune să crească gradul de conştientizare în rândul consumatorilor indieni cu privire la calitatea, siguranţa şi diversitatea produselor agroalimentare şi a băuturilor provenite din UE, în vederea încurajării/stimulării importurilor, a creşterii consumului şi a consolidării prezenţei acestora pe piaţa indiană.

Cum se poate face înscrierea la târgul din Mumbai

"Pavilionul va fi organizat sub forma unui stand instituţional, dedicat promovării mesajelor generale privind standardele europene de calitate. În cadrul acestuia se vor regăsi produse agroalimentare reprezentative pentru toate statele membre, din diverse categorii, care vor fi expuse pentru degustare, precum şi prezentate în cadrul unor spectacole/demonstraţii culinare susţinute pe parcursul evenimentului. Obiectivul principal este acela de a asigura o reprezentare cât mai amplă în cadrul târgului, astfel că organizatorii îşi propun ca Pavilionul UE să găzduiască cât mai multe produse agroalimentare din toate statele membre, pentru a oferi vizitatorilor o imagine cuprinzătoare asupra diversităţii şi calităţii acestora", se arată în comunicat.

Înscrierea la târg se face online, prin completarea formularului european, apoi au loc următoarele etape: anunţarea produselor selectate - până la data de 17 iulie 2026; transmiterea documentaţiei logistice - până la 14 august 2026; livrarea mostrelor la depozitul din Mumbai - până la 15 septembrie 2026.

"Furnizorul este unicul responsabil pentru organizarea şi acoperirea costului livrării (inclusiv transportul) la unitatea de depozitare desemnată din India. Contractantul este responsabil de manipularea produselor după ce sunt primite la depozitul desemnat din India şi nu este responsabil pentru problemele apărute în timpul transportului", precizează MADR.