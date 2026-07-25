Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026, au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 725, număr în creştere cu 6,93% faţă de primele şase luni din 2025, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele: Bihor, cu 275 de insolvenţe (minus 5,82%), Cluj - 218 (minus 15,18%), Timiş - 187 (plus 18,35%), Ilfov - 185 (plus 8,82%) şi Prahova - 138 (plus 23,21%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în Covasna - 17 (plus 13,33%), Harghita - 18 (0% - fără modificări), Botoşani - 21 (plus 10,53%), Mehedinţi - 24 (plus 4,35%), Sălaj - 24 (minus 46,67%) şi Teleorman - 29 (plus 70,59%).

Numai în luna iunie au intrat în insolvenţă 709 firme şi PFA, cele mai multe în Bucureşti - 119 şi în judeţele Bihor - 63, Ilfov - 45, Timiş - 42, Cluj şi Prahova - câte 29.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi amănuntul, respectiv 229 (plus 388,14% comparativ cu primele şase luni din 2025), construcţii - 210 (plus 412,20%), transport şi depozitare - 132 (plus 266,67%) şi în industria prelucrătoare - 128 (plus 312,90%).