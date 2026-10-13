Potrivit INS, în septembrie, rata inflației a revenit pe creștere și a ajuns la 6,6%, față de aceeași lună a anului trecut. Scumpirile nu au fost resimțite la fel pentru toate produsele sau serviciile.

După o perioadă în care scumpirile au încetinit, inflația a crescut din nou în septembrie și a ajuns la 6,6% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor INS. Au contribuit la această evoluție mai ales serviciile, unde prețurile au crescut cu 11%. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 7%, în timp ce prețurile alimentelor au crescut cu 3%.

Corespondent Știrile ProTV: „Cafeaua este tot mai scumpă - prețul este mai mare cu 13,7% în septembrie față de aceeași lună din 2025. O creștere de 10,8% se vede la ouă, în timp ce uleiul este mai scump cu 7,6% și aproximativ aceeași creștere a fost și pentru laptele de vacă. În cazul cărnii, prețurile au crescut cu 8,5%. Au existat însă și câteva ieftiniri - la unt, făină, mălai și cartofi.”

În cazul mărfurilor nealimentare, carburanții au continuat să se scumpească în ultima perioadă. Prețul motorinei, pentru care se aplică și un mecanism de compensare a accizei, a crescut cu 37,6%, în timp ce benzina s-a scumpit cu 28,4%. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri rămân la chirii, după majorarea prețurilor la locuințele de stat. În top urmează tarifele la apă, canal și salubritate.

Însă evoluția prețurilor a fost influențată și de perioada concediilor de vară. Odată cu plecările în vacanță, mulți români au cheltuit mai mult pentru transport, iar scumpirea carburanților a pus o presiune suplimentară.

În august, de exemplu, cazarea la hotel a fost mai scumpă cu 7,8% față de anul trecut, mesele la restaurant cu 10,7%, iar biletele de tren cu 11%. Tarifele pentru transportul aerian au crescut cu 2,3%.

Tudorel Andrei, președintele INS: „Nu este rezultatul creșterii prețurilor pe care l-am observat anul trecut în lunile iulie și august, când cauza principală a fost dată de liberalizarea prețurilor la energie și creșterea accizelor la anumite produse - dar acum în septembrie - cauza este dinamica prețurilor pe piața motorinei, benzinei și a combustibililor”.

O analiză INS arată că față de acum zece ani, prețurile au crescut, în special, la produse și servicii de bază.

La alimente, pâinea și ciocolata s-au scumpit de peste două ori. Energia electrică de 2,6 ori, iar asigurările RCA sunt aproape de trei ori mai scumpe ca acum zece ani.