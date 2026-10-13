„Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,77%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 5,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a fost 6,6%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 – septembrie 2026) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) a fost 9,2%”, arată, marţi, INS, într-un comunicat de presă.

Carburanţii şi serviciile, în topul scumpirilor

INS precizează că după trei luni de deflaţie, în septembrie 2026 inflaţia anuală îşi reia creşterea şi atinge nivelul de 6,6%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,61%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată tot la servicii, 11,12%.

În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,06%, iar cele ale mărfurilor alimentare cu 3,0%.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia majorându-se într-un an cu 13,78%. Ouăle se află pe locul secund cu o creştere a preţurilor de 10,84%, în timp ce uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,62%.

În acelaşi interval de timp, laptele de vacă şi-a majorat preţul cu 7,56%. La carne, scumpirile au fost de 8,5% la cea de bovine, şi de 3,34% atât la cea de porcine, cât şi la cea de pasăre. Peştele proaspăt şi-a majorat preţul cu 5,44%, iar grupa conservelor din peşte cu 5,33%. Grupa produselor din zahăr, miere de albine şi-a majorat tarifele cu 5,81%, comparativ cu septembrie 2025, în condiţiile în care zahărul şi-a diminuat tariful cu 1,67%. La băuturi alcoolice, ţuica şi alte băuturi spirtoase au fost mai scumpe cu 5,01%, în condiţiile în care vinul a fost mai scump cu 4,15%, iar berea cu 4,9%.

Alte majorări de preţ la alimente se pot constata la pâine, cu 4,79%, la telemeaua de vacă, cu 3,75% şi la cea de oaie, cu 3,0%. Diminuări de preţuri în septembrie 2026 faţă de anul anterior la perioadă se pot constata la unt, cu 0,96%, făină, cu 3,23%, şi la mălai, cu 3,42%. Scăderi de preţ pe parcursul unui an s-au mai înregistrat la cartofi, cu 3,64%, precum şi la fructele proaspete, 16,69%.

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din septembrie sunt la motorină, 37,61%, urmate de cele la benzină, 28,42%. Tariful energiei electrice, până nu demult vedeta scumpirilor anuale, s-a majorat (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor) cu doar 1,35%.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energie termică (10,70%), tricotaje (7,0%), cărţi, ziare, reviste (6,36%), detergenţi (6,25%), tutun şi ţigări (5,72%). Nu în ultimul rând, şi articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit cu 4,41%, iar medicamentele şi-au majorat preţurile în septembrie cu 1,9%.

În perioada septembrie 2026 - septembrie 2025, preţul gazelor a crescut cu 4,63%. O categorie insuficient remarcată până acum, ceasurile, aparatele video şi articolele sportive şi-au majorat preţurile într-un an cu 8,53%.

INS precizează că în categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în septembrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 39,46%, urmate de tarifele la apă, canal şi salubritate, cu 14,11% şi abonamentele de televiziune, cu 14,02%.

Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparaţii auto (8,89%), igienă şi cosmetică (8,12%), serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte (8,40%). În acelaşi timp, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 8,53%, transportul urban şi-a majorat tariful cu 2,46%, iar cel rutier cu 8,58%. Tarifele abonamentelor auto au crescut cu 9,77%, iar cele ale serviciilor aeriene au crescut cu 1,32% comparativ cu septembrie anul precedent, dar în acest caz se remarcă o scădere a preţurilor cu 14% faţă de luna august 2026. Tarifele serviciilor poştale, în septembrie 2026, faţă de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,32%, serviciile oferite de restaurante şi cafenele s-au scumpit cu 6,14% într-un an, iar o cameră la hotel cu 3,47%.

Oficialii INS spun că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, pentru gazele naturale, începând cu 1 aprilie a încetat plafonarea preţului pentru consumatorii casnici, fiind înlocuită cu un nou mecanism de protejare, prevăzut în OUG 12/2026.