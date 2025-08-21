Încep controalele la companiile de stat. Ministrul Economiei cere schimbări legislative pentru a limita locurile din consilii

Totul, după ce oficialii din conducere au descoperit nereguli și ordine ilegale de numire a membrilor consiliului de administrații din șase instituții. Mai mulți angajați vor fi cercetați disciplinar, iar rezultatele verificărilor vor fi trimise la Parchet.

Verificările au vizat șase companii, printre care Întreprinderea Optică Română, entitate producătoare de aparatură optică, Avioane Craiova, Șantierul Naval 2 Mai și IAR Ghimbav. Oficialii din minister susțin că, în aceste societăți, membrii consiliilor de administrație au rămas în funcție, deși mandatele lor au expirat încă din 2016.

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: „Am descoperit ordine ilegale, am descoperit faptul că aceste numiri în modul intenționat au fost făcute invocându-se o lege care a expirat și asta nu s-a întâmplat neobservat și s-a întâmplat intenționat pentru că după ce s-a modificat legea ar fi trebuit să se mai obțină niște avizae suplimentare”.

Fiecare consiliu este format din cinci membri, care primesc o indemnizație lunară între 3 și 20.000 de lei pentru participarea la ședinte lunare.

Radu Miruță, ministrul Economiei: „Mai țineți minte diavolul de care vă spuneam din companiile de stat - astăzi, are o formă, are un chip și are tămâie”.

Doi angajați ai ministerului sunt cercetați disciplinar, iar controalele au fost extinse în toate companiile aflate în subordinea ministerului.

Ministrul cere schimbarea legislației

Pentru a preveni astfel de situații, oficialii din conducerea Ministerului Economiei susțin necesitatea unor schimbări legislative importante.

Printre propuneri se numără extinderea criteriilor de performanță, evaluarea șefilor de două ori pe an, reducerea numărului membrilor din Consiliile de Administrație, inclusiv în companiile unde procesul de selecție s-a încheiat deja, dar și înființarea unor comisii independente, numite de prim-ministru, care să se ocupe de evaluarea angajaților.

Un proiect asemănător a fost deja pus în dezbatere publică de Secretariatul General al Guvernului, prin care se propune reducerea numărul membrilor consiliilor de administrație și tăierea cu 30% a lefurilor șefilor de instituții.

Radu Miruță, ministrul Economiei: „M-am uitat pe acele amendamente, pe acele propuneri de modificare al Ordonanţei 109 şi vă spun foarte asumat, sunt praf în ochi. Forma propusă nu rezolvă problemele care au dus aici. Faptul că vorbim despre modificarea unei legi nu înseamnă că o modificăm”.

Situație complicată la Salrom

Sub semnul întrebării rămân și problemele companiei Salrom, entitate care administrează Salina Praid, unde conducerea, spune ministrul Economiei, refuză să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru a constata pierderile, în urma dezastrului provocat de inundaţiile din luna mai.

În paralel, Ministerul Economiei a lansat o platformă online pe site-ul instituției unde specialiștii își pot încărca CV-urile pentru a candida la funcții de conducere sau administratori speciali în companiile de stat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













