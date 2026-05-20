Conform municipalității, numărul șoferilor care parchează neregulamentar crește anual cu 10%. Tarifele propuse sunt asemănătoare celor din marile orașe europene, arată documentul pus momentan în dezbatere publică: 1000 de lei plus amenda.

O mașină era staționată neregulamentar pe trotuar. Pentru că nu avea un număr de telefon afișat la vedere, a fost ridicată și dusă într-un spațiu special amenajat. În alt caz, șoferița a răspuns la apelul polițiștilor, dar tot a primit amendă.

Amenzi și sancțiuni în creștere

Numai anul trecut au fost aplicate peste 17.000 de sancțiuni pentru opriri și staționări neregulamentare, arată documentul publicat de primărie. În total, amenzile au ajuns la 13 milioane de lei.

În prezent, doar primăriile de sector pot ridica mașinile, iar tarifele diferă în funcție de zonă. În primele 5 luni de pildă, 2 sectoare au ridicat peste 6.000 de vehicule. Tariful de ridicare, transport și depozitare ajunge în medie la o mie de lei. La această sumă se adaugă și amenda dată de poliție.

Alexandru Dascălu, șef Serviciu Circulație Poliția Locală Sector 3: „Pentru toate cazurile de staționare neregulamentară, vorbim de 4-5 puncte amendă, de la 810 lei la 1012 lei ca sancțiune și 3 puncte penalizare.”

Acum, Primăria Capitalei vrea să-și înființeze propriul serviciu de ridicare.

200 de euro este tariful propus de Capitală, care include taxa de ridicare, transport și depozitare. La această sumă se adaugă amenda poliției locale. Costurile sunt asemănătoare orașelor precum Paris, Berlin sau Madrid.

Parcări noi și investiții în infrastructură

Primăria are în plan să construiască 8 parcări subterane și una supraterană.

Corespondent Știrile PRO TV: „Una dintre viitoarele parcări subterane ar urma să fie construită aici, unde în prezent există deja o parcare administrată de Primăria Capitalei. Este lângă Ateneul Român, o zonă des frecventată. Alte parcări subterane ar urma să fie făcute la Sala Palatului, dar și la Spitalul Colțea.”

Și cererile pentru abonamentele de parcare s-au dublat în doar două săptămâni, după eliminarea gratuității pentru mașinile hibride de la 1 mai. Iar încasările au depășit 8,4 milioane de lei, aproape dublu față de primele două săptămâni din martie.