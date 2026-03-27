În 2025, pierderile Deutsche Bahn s-au situat la 2,3 miliarde de euro (2,6 miliarde de dolari), comparativ cu pierderi de 1,8 miliarde de euro în 2024, în urma unei deprecieri de active de 1,4 miliarde de euro la divizia care asigură serviciile pe distanţă lungă, DB Fernvekhr.

Este o veste proastă pentru pasagerii care sunt de mult timp afectaţi de problemele Deutsche Bahn, a afirmat directorul general Evelyn Palla. Oficialul a adăugat că deprecierile de active vin pe fondul previziunilor că dificultăţile legate de serviciile DB se vor înregistra şi în viitor.

"Am reevaluat previziunile noastre privind veniturile viitoare, pe baza actualei stări a infrastructurii noastre. Şi aceasta rămâne neadecvată", a declarat şeful Deutsche Bahn, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Anul trecut, aproape 40% din trenurile pe distanţă lungă au avut întârzieri, fără a include trenurile anulate.

Guvernul de la Berlin a promis că va cheltui miliarde de euro pentru îmbunătăţirea infrastructurii.

Dar, în septembrie, ministrul Transporturilor, Patrick Schniederr, a amânat obiectivul de punctualitate de 70% pentru trenurile pe distanţă lungă până în 2029, faţă de 2026 prevăzut iniţial.

Vineri, Palla a avertizat că va fi nevoie de timp pentru ca firma să-şi îmbunătăţească atât performanţa financiară cât şi serviciile oferite.

"Este o cale lungă în faţa noastră. Va dura cel puţin 10 ani până când căile ferate germane îşi vor reveni. Trebuie să recunoaştem această realitate şi să o introducem în cifrele noastre", a declarat şeful Deutsche Bahn.

DB Cargo, divizia de transport, este investigată de UE conform reglementărilor privind ajutoarele de stat, iar în februarie compania a anunţat că va concedia aproximativ 6.000 de angajaţi din Germania, aproximativ jumătate din forţa sa de muncă internă.