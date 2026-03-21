Aurul a încheiat sesiunea în jurul a 4.560–4.580 dolari pe uncie, sub nivelurile atinse anterior, în timp ce argintul a coborât spre 69–72 dolari pe uncie, aproape de minimele recente.

Bilanțul săptămânal este sever: aurul a pierdut aproximativ 9%, iar argintul peste 10%, continuând corecțiile puternice din ultimele sesiuni. Joi, ambele metale fuseseră afectate de o vânzare generalizată, cu scăderi de circa 3% pe fondul temerilor privind impactul economic al conflictului din Iran, arată news.ro.

Volatilitatea petrolului, factor perturbator

Piața energiei continuă să domine sentimentul investitorilor. Prețurile țițeiului au fluctuat puternic vineri, după ce anterior în săptămână atinseseră 119 dolari pe baril, alimentând aversiunea față de risc. Această incertitudine s-a propagat și către metalele prețioase, contractele futures urmând evoluții similare cu cele spot, cu presiune de vânzare în a doua parte a sesiunii.

Corecție după recordurile din 2025

Analiștii atribuie volatilitatea extremă corecției post-rally: în 2025, aurul crescuse cu aproximativ 66%, iar argintul cu 135%. O parte semnificativă din capitalul atras atunci – în special de la fonduri speculative și investitori de retail – începe să iasă din piață, amplificând mișcările descendente.

Perspective incerte

Pe termen lung, cererea băncilor centrale rămâne un factor de susținere pentru aur. Pe termen scurt însă, evoluțiile sunt dominate de volatilitatea piețelor energetice și de percepția riscului global. Piețele bursiere au avut evoluții divergente: acțiunile europene fără direcție clară, bursele asiatice în scădere, iar contractele futures din SUA indicau o deschidere negativă pe Wall Street.