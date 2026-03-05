Nazih Rawashdeh este ghid turistic lângă Irbid, un oraş în nordul Iordaniei. "Ultimul meu grup de turişti a plecat acum trei zile, iar toate celelalte grupuri programate pentru luna martie au fost anulate", a declarat el pentru AFP.

"Este începutul sezonului de vârf aici, este catastrofal! Totuşi, nu există nicio problemă în Iordania, nu suntem în pericol", insistă Nazih Rawashdeh.

În întreaga lume, operatorii turistici caută soluţii pentru clienţii lor blocaţi în regiune sau care plănuiseră o călătorie acolo.

Soluții pentru turiștii blocați în regiune

"Prioritatea este să-i aducem acasă pe cei care sunt deja acolo", subliniază Alain Capestan, preşedintele tur-operatorului francez Comptoir des Voyages. Cu toate acestea, Capestan precizează că războiul afectează şi clienţii care au călătorit în alte părţi ale lumii, deoarece regiunea Golfului găzduieşte mai multe hub-uri aeroportuare importante precum Dubai, Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) şi Doha (Qatar).

La fel ca alte companii, operatorii turistici germani intervievaţi de AFP (Alltours, Dertour, Schauinsland-Reisen) au anunţat că vor acoperi costul nopţilor suplimentare pentru clienţii lor blocaţi în Orientul Mijlociu. De asemenea, au anulat călătoriile în Emirate şi Oman cel puţin până pe 7 martie.

Asociaţia tur-operatorilor din Marea Britanie (ABTA) a informat că agenţiile nu vor trimite clienţi în regiune atâta timp cât Ministerul Britanic al Afacerilor Externe recomandă evitarea tuturor călătoriilor neesenţiale. Clienţii ale căror vacanţe au fost anulate în ultimele zile vor putea să îşi schimbe datele sau să obţină o rambursare, a adăugat ABTA.

Operatorul de croaziere MSC Cruises, care are în prezent o navă în Dubai, a declarat joi pentru AFP că lansează o operaţiune aeriană pentru repatrierea pasagerilor săi. Sunt planificate cinci zboruri charter - primul joi - pentru a permite celor aproape 1.000 de pasageri să părăsească regiunea până sâmbătă, a precizat MSC Cruises, fără a anunţa destinaţiile zborurilor sau naţionalităţile pasagerilor.

Milioane de turiști doar anul trecut

Războiul din Iran perturbă un sector în creştere rapidă în regiune. În 2025, aproximativ 100 de milioane de turişti au vizitat Orientul Mijlociu, reprezentând aproape 7% din numărul total de turişti internaţionali la nivel mondial, conform Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO). Numărul turiştilor a crescut cu 3% faţă de anul precedent şi cu 39% faţă de anul de dinaintea pandemiei de COVID-19.

În funcţie de destinaţie, europenii sunt foarte bine reprezentaţi, urmaţi de turiştii din Asia de Sud, America şi alte ţări din regiunea Orientului Mijlociu. De exemplu, pieţele vecine au reprezentat 26% din totalul turiştilor din Dubai în 2025, potrivit Ministerului Economiei şi Turismului.

În aceste condiţii, analiştii de la Oxford Economics avertizează că "o scădere a fluxurilor turistice în regiune va da o lovitură economică mai severă decât în trecut, deoarece ponderea turismului în PIB a crescut, la fel ca şi ocuparea forţei de muncă în acest sector". Oxford Economics estimează că, din cauza războiului, şi dacă se găseşte o rezolvare rapidă, sosirile vizitatorilor în Orientul Mijlociu ar putea scădea cu 11% până la 27% în 2026, comparativ cu creşterea de 13% prognozată iniţial.

Potrivit Oxford Economics, acest lucru ar genera între 23 şi 38 de milioane de vizitatori internaţionali mai puţini faţă de scenariul anterior şi o pierdere de 34 până la 56 de miliarde de dolari în cheltuieli turistice.

"Am observat în mod clar o încetinire de înţeles a numărului de noi rezervări de la partenerii noştri în acest moment, dar ne aşteptăm ca situaţia să se redreseze imediat ce lucrurile se vor calma şi călătorii vor avea mai multă încredere", susţine Ibrahim Mohamed, director de marketing al Middle East Travel Alliance, care oferă circuite directe tur-operatorilor americani şi britanici.

Totuşi, Ibrahim Mohamed rămâne optimist: "Orientul Mijlociu a fost întotdeauna o piaţă incredibil de rezistentă, iar cererea îşi revine întotdeauna foarte repede imediat ce stabilitatea revine".