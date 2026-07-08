Sectoarele tehnice, bazate pe tehnologie, își permit să-și plătească generos angajații valoroși, în timp ce acolo unde sarcinile pot fi automatizate sau presupun muncă necalificată, câștigurile rămân sub medie.

Într-o lună în care au fost acordate în unele companii bonusuri de performanță sau diferite prime, în aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei, asta înseamnă un net de 5.843 de lei, în creștere cu 3,5% față de anul trecut.

Angajații care lucrează în industria petrolului brut și a gazelor naturale au avut cele mai mari creșteri de lefuri. Poate și asta explică faptul că acest sector conduce topul domeniilor cu cele mai mari lefuri - un câștig mediu net de peste 15.400 de lei.

Deși au fost concedieri masive în mari companii de tehnologie, sectorul își permite să ofere, în continuare, câștiguri generoase, cu o medie care trece de 14.200 de lei. În medie iau între 12.000 și 13.500 de lei și cei care lucrează la fondurile private de pensii, în prelucrarea țițeiului, în telecomunicații și tehnologia informației. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete le au cei din acvacultură și asistenţă socială, dar și în servicii, în special, în restaurante și hoteluri.

Capitala domină topul salariilor din România

Și nu sunt singurele diferențe. De la un județ la altul, salariile pot varia destul de mult. Bucureștiul rămâne pe primul loc, cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei. În clasament, cu un salariu mediu net de 6.800 de lei, este Timiș. Județul urcă pe doi și depășește ușor Clujul. Urmează Sibiu, Ilfov și Argeș. În schimb, în Teleorman, Botoșani și Vaslui, lefurile abia trec de 4.000 de lei net.

Tendințele din România reflectă transformările care au loc la nivel global, iar inteligența artificială începe să schimbe piața muncii, spun specialiștii. De exemplu, în contabilitate, multe procese repetitive sunt deja automatizate, în timp ce industriile care necesită specializare și expertiză tehnică continuă să fie printre cele mai bine plătite.

Laurian Lungu, economist: „Per total avem o creștere, dar ca putere de cumpărare ea scade pentru că avem o inflație mare, iar salariile cresc sub rata inflației”.

Creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei pe lună de la 1 iulie va duce la majorări salariale și pe verticală.