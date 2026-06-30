Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați, însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii.

În câteva cazuri, rezultatul este chiar negativ, ceea ce înseamnă că angajații încasează mai mult decât salariul lor brut, datorită alocațiilor pentru copii și rambursărilor de taxe, scrie Euronews.

Ponderea sumelor reținute diferă și în funcție de starea civilă și de existența copiilor aflați în întreținere. Analiza se concentrează în principal asupra unei persoane singure, fără copii, însă graficele includ și alte tipuri de gospodării.

Cât din salariu merge la stat

Potrivit datelor Eurostat pentru 2025, publicate la jumătatea anului 2026, ponderea salariului brut care merge către taxe și alte contribuții variază considerabil în Europa. Pentru o persoană singură, fără copii, care câștigă salariul mediu, aceasta variază de la 15,1% în Cipru la 41,5% în România. Media Uniunii Europene este de 29,1%.

În România, salariul brut este supus contribuției la pensii (CAS) de 25%, contribuției la sănătate (CASS) de 10% și impozitului pe venit de 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net, procent care poate varia în funcție de deducerile fiscale aplicabile.

De exemplu, salariul brut anual mediu în UE este de 37.958 de euro, iar salariul net anual ajunge la 26.929 de euro. Diferența, de 11.029 de euro, reprezintă taxe și alte contribuții obligatorii.

Pe lângă România, alte șase state înregistrează o pondere de peste o treime din salariul brut destinată taxelor și contribuțiilor: Lituania (39,1%), Belgia (37,6%), Slovenia (36,9%), Germania (34,8%), Danemarca (34%) și Ungaria (33,5%).

Peste media UE se situează și Luxemburg (32,6%) și Croația (31,5%). La polul opus, după Cipru urmează Grecia (17%), unde mai puțin de o cincime din salariul brut este reținută pentru taxe și contribuții.

Mai multe state se încadrează în intervalul 22%-25%: Cehia (21,6%), Irlanda (21,6%), Portugalia (21,8%), Spania (22,1%), Bulgaria (22,4%), Malta (23,1%), Estonia (23,2%), Italia (24,1%), Suedia (24,5%) și Slovacia (24,6%).

Dintre cele patru mari economii ale Uniunii Europene, Germania are cea mai mare pondere a salariului brut direcționată către taxe și contribuții (34,8%), iar Spania cea mai redusă (22,1%). În Franța, ponderea este de 26,2%, iar în Italia, de 24,1%.

În linii mari, statele din sudul Europei tind să aibă o povară fiscală mai redusă asupra salariilor, în timp ce țările din Europa Centrală și de Est înregistrează, în general, valori mai ridicate. Europa Occidentală prezintă o situație mixtă, iar Belgia și Germania se numără printre statele cu cele mai mari rețineri. De asemenea, țările nordice și baltice afișează diferențe importante, ceea ce sugerează că poziționarea geografică nu explică singură aceste variații.

Care e salariul mediu în România

În România, câștigul salarial mediu brut pe economie în luna aprilie 2026 a fost 9740 lei și cel net 5843 lei.

începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună. Față de nivelul actual, de 4.050 de lei, majorarea este de 275 de lei, echivalentul unei creșteri de 6,8%.

În urma majorării, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, luând în calcul deducerea de 200 de lei aplicată salariului minim. Astfel, angajații remunerați la nivelul minim vor încasa cu aproximativ 125 de lei mai mult decât în prezent.

În prezent, aproximativ 831.382 de salariați sunt remunerați cu salariul minim brut pe economie. După intrarea în vigoare a noii valori, de majorare vor beneficia aproximativ 1.759.027 de angajați.