Guvernul menține TVA redus de 11% pentru HoReCa și anul viitor, spun surse guvernamentale

TVA pentru mâncare și cazare în restaurante, cafenele și hoteluri va rămâne și anul viitor la nivelul de acum, de 11%, spun surse guvernamentale.

Asta, după ce autoritățile fiscale au ținut sub observație în ultimele luni încasările din industria ospitalității. Decizia a fost discutată și cu oficialii de la Bruxelles.

Taxa pe valoarea adăugată pentru restaurante, hoteluri și cafenele a fost mărită în august, de la 9% la 11%.

Corespondent Știrile ProTV: În lunile care au trecut de atunci, Finanțele au monitorizat încasările din acest sector și au discutat, la Bruxelles, rezultatele. Surse guvernamentale spun că, în urma acestor discuții, s-a ajuns la concluzia că TVA pentru industria ospitalității să rămână la 11% și anul viitor, adică la jumătate aproape față de cota generală, de 21%.

În urmă cu trei săptămâni, ministrul finanțelor Alexandru Nazare anunța că înclină spre păstrarea actualului nivel de TVA în domeniul HoReCa, în contextul în care consumul a început să scadă în toamnă.

Alexandra Smedoiu, specialist fiscal: Este o perioadă dificilă pentru mediul de afaceri pentru că, dacă consumul scade, veniturile scad.

Câți bani îi scapă statului din TVA

Pe de altă parte, oamenii de afaceri susțin că statul ar trebui să colecteze mult mai eficient banii de pe urma aplicării TVA. Asta după ce, în ultimii ani, s-a ajuns ca România să fie cea mai slabă la colectarea TVA din Uniunea Europeană. Din 10 lei pe care îi are de încasat, statului îi scapă 3 lei.

Dan Șucu, președintele Confederației Concordia: E de notorietate că, în industria HoReCa, un restaurant din București facturează singur mai mult decât toate restaurantele dintr-un județ, cum este județul Giurgiu. 30% pierderi din TVA este enorm, în condițiile în care bulgarii de lângă noi au mai puțin. Aici e o chestiune de voință.

În primele 10 luni ale acestui an, statul a încasat din TVA aproape 95 de miliarde de lei, cu 7 miliarde în plus față de aceeași perioadă din 2024.

