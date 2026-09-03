De asemenea, absolvenţii clasei a VIII-a care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională vor beneficia de un premiu în valoare de 2.000 de lei, reiese dintr-un comunicat transmis de Executiv, potrivit Agerpres.

"Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenţii care au obţinut media 10 la examenele naţionale din anul 2026, în semn de recunoaştere a rezultatelor de excelenţă şi pentru încurajarea continuării parcursului educaţional", transmite sursa citată.

Lista beneficiarilor şi modalitatea de acordare vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

Câți elevi au luat media 10

Suma totală necesară pentru acordarea premiilor este de 474.000 de lei, din care 14.000 de lei pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi 460.000 de lei pentru absolvenţii de liceu. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru anul 2026 şi nu generează un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat.

În anul 2026, 7 absolvenţi ai clasei a VIII-a şi 92 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenele naţionale.

"Prin această măsură, Guvernul urmăreşte să încurajeze absolvenţii cu rezultate remarcabile să îşi continue parcursul educaţional şi să îşi valorifice potenţialul academic", se mai arată în comunicat.