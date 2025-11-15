Guvernul anunță investițiile „salvate” din PNRR. Lista proiectelor care vor continua

Stiri Economice
15-11-2025 | 15:01
sedinta de guvern
sedinta de guvern

Guvernul a aprobat continuarea investiţiilor finanţate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR pentru finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuţie, la nivel naţional, în valoare de 26 de miliarde de lei.

autor
Adrian Popovici

Guvernul a aprobat continuarea investiţiilor finanţate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR pentru finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuţie, la nivel naţional, în valoare de 26 de miliarde de lei.

Ministerul Dezvoltării a publicat listele proiectelor vizate, dintre acestea 5.249 aparţinând autorităţilor locale şi 123 fiind derulate de autorităţile centrale.

„Asigurăm finanţarea tuturor acestor investiţii, care aveau ordine de începere a execuţiei lucrărilor la data de 19 august 2025. Reabilităm şi eficientizăm energetic 1.345 de clădiri de învăţământ, 772 şcoli, 202 licee, 252 grădiniţe şi construim 119 creşe. Modernizăm 191 clădiri din domeniul sănătăţii, 49 spitale, 141 dispensare şi o policlinică. Eficientizăm energetic 1.900 blocuri de locuinţe şi achiziţionăm 1.184 de vehicule nepoluante pentru transportul public din localităţi”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, citat în comunicat.

► Lista contractelor de finanțare prin Componenta 5 - Valul Renovării propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum poate fi consultată AICI.

Citește și
spital pacienta
Investiții prin PNRR în spitalele din România. Pacienții au tablete digitale, iar medicii pot consulta fișele in timp real

► Lista contractelor de finanțare prin Componenta 10 – Fondul Local propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum poate fi consultată AICI

► Lista contractelor de finanțare prin Componenta 11 – Turism și Cultură (Investiția 4) propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum poate fi consultată AICI

► Lista contractelor de finanțare prin Componenta 15 – Educație (Investiția 1) propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum poate fi consultată AICI

PNRR-ul „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles

România a obţinut la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).

„Renegocierea PNRR a fost începută cu peste un an în urmă, acesta fiind al treilea Guvern care duce discuţii cu Comisia Europeană referitor la aspectele ce ţineau de implementarea planului şi renegocierea alocărilor. Responsabilitatea şi seriozitatea cu care am purtat dialogul cu Comisia în ultimele patru luni au condus la menţinerea nivelului maxim al alocării de granturi disponibilă României”, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare., citat de News.ro.

Acesta spune că România a obţinut o „structură simplificată” a PNRR , prin care se reduce presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut şi se asigură „o mai bună implementare” a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei româneşti.

„România a încasat până în prezent 10,7 miliarde de euro din PNRR şi urmează să primească până la sfârşitul anului viitor aproximativ acceaşi sumă. Relansarea economică este condiţionată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât sumele din PNRR, cât şi cele de coeziune”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care o componentă majoră de granturi (fonduri nerambursabile), de 13,57 miliarde euro, şi 7,84 miliarde euro împrumuturi, fiind configurat pe şase cereri de plată (dintre care trei deja transmise).

Sursa: Agerpres

Etichete: PNRR, proiecte,

Dată publicare: 15-11-2025 15:01

Articol recomandat de sport.ro
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Citește și...
PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial
Stiri externe
PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial

România a obţinut la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).

Investiții prin PNRR în spitalele din România. Pacienții au tablete digitale, iar medicii pot consulta fișele in timp real
Stiri actuale
Investiții prin PNRR în spitalele din România. Pacienții au tablete digitale, iar medicii pot consulta fișele in timp real

Investițiile cu bani din PNRR încep să se vadă în sănătate. În Institutul ORL, din Capitală, pacienții au acum tablete atașate la pat prin intermediul cărora pot chema o asistenta în caz de nevoie.

ÎCCJ cere „o poziție comună” că jalonul din PNRR este îndeplinit, în timp ce Guvernul spune vom pierde 231 mil. euro
Stiri Justitie
ÎCCJ cere „o poziție comună” că jalonul din PNRR este îndeplinit, în timp ce Guvernul spune vom pierde 231 mil. euro

Reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie propun un „acord pentru Justiţie”, în care se prevede că „Justiţia nu poate fi subiect de campanie, ţintă de atac politic sau instrument de deturnare a responsabilităţilor altor puteri ale statului”.

Recomandări
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului
Stiri externe
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului

Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina.

Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”

Clinica stomatologică Crystal Dental Clinic, unde o fetiță de 2 ani a murit în urma anesteziei, susține că a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 17 - 23 noiembrie 2025. Energie nouă, schimbări și oportunități pentru fiecare zodie
2 bran
Shutterstock
Stiri Turism
Bran, stațiune turistică de poveste. Ce poți vizita în afară de Castelul Bran
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 15 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va întâlni pe cineva cu care va putea forma un cuplu
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28