Guvernul anunță investițiile „salvate” din PNRR. Lista proiectelor care vor continua

Guvernul a aprobat continuarea investiţiilor finanţate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR pentru finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuţie, la nivel naţional, în valoare de 26 de miliarde de lei.

Ministerul Dezvoltării a publicat listele proiectelor vizate, dintre acestea 5.249 aparţinând autorităţilor locale şi 123 fiind derulate de autorităţile centrale.

„Asigurăm finanţarea tuturor acestor investiţii, care aveau ordine de începere a execuţiei lucrărilor la data de 19 august 2025. Reabilităm şi eficientizăm energetic 1.345 de clădiri de învăţământ, 772 şcoli, 202 licee, 252 grădiniţe şi construim 119 creşe. Modernizăm 191 clădiri din domeniul sănătăţii, 49 spitale, 141 dispensare şi o policlinică. Eficientizăm energetic 1.900 blocuri de locuinţe şi achiziţionăm 1.184 de vehicule nepoluante pentru transportul public din localităţi”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, citat în comunicat.

► Lista contractelor de finanțare prin Componenta 5 - Valul Renovării propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum poate fi consultată AICI.

► Lista contractelor de finanțare prin Componenta 10 – Fondul Local propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum poate fi consultată AICI

► Lista contractelor de finanțare prin Componenta 11 – Turism și Cultură (Investiția 4) propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum poate fi consultată AICI

► Lista contractelor de finanțare prin Componenta 15 – Educație (Investiția 1) propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum poate fi consultată AICI

PNRR-ul „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles

România a obţinut la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).

„Renegocierea PNRR a fost începută cu peste un an în urmă, acesta fiind al treilea Guvern care duce discuţii cu Comisia Europeană referitor la aspectele ce ţineau de implementarea planului şi renegocierea alocărilor. Responsabilitatea şi seriozitatea cu care am purtat dialogul cu Comisia în ultimele patru luni au condus la menţinerea nivelului maxim al alocării de granturi disponibilă României”, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare., citat de News.ro.

Acesta spune că România a obţinut o „structură simplificată” a PNRR , prin care se reduce presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut şi se asigură „o mai bună implementare” a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei româneşti.

„România a încasat până în prezent 10,7 miliarde de euro din PNRR şi urmează să primească până la sfârşitul anului viitor aproximativ acceaşi sumă. Relansarea economică este condiţionată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât sumele din PNRR, cât şi cele de coeziune”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care o componentă majoră de granturi (fonduri nerambursabile), de 13,57 miliarde euro, şi 7,84 miliarde euro împrumuturi, fiind configurat pe şase cereri de plată (dintre care trei deja transmise).

