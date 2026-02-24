Compania a deschis acțiune în instanță împotriva Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și a Romgaz, în contextul în care Guvernul a instituit recent un regim de supraveghere extinsă asupra entităților grupului rus din România.

Acţiunea vizând ”constatare existenţă caz de forţă majoră„ a fost deschisă în materia litigiilor cu profesioniştii şi a fost înregistrată la instanţă pe 13 februarie, la o zi după ce Guvernul a hotărât să instituie regim de supraveghere extinsă asupra Lukoil Overseas Atash BV şi a altor 3 companii din România ale grupului rus.

Legea petrolului defineşte forţa majoră drept ″un eveniment imprevizibil, inevitabil şi insurmontabil, care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parţială ori totală, a operaţiunilor petroliere″.

Potrivit actului normativ, o concesiune petrolieră încetează ″la cererea titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forţă majoră şi care determină imposibilitatea obiectivă şi definitivă de îndeplinire a unor obligaţii şi/sau realizare a unor drepturi ale titularului, prevăzute în acord(ul petrolier – n.r.) şi care sunt esenţiale pentru realizarea operaţiunilor petroliere″. Titularul trebuie să notifice situaţia Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), în termen de 5 zile de la producerea evenimentului. Documentele care certifică forţa majoră trebuie eliberate de instituţia legal abilitată în acest scop şi depuse în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, iar încetarea concesiunii produce efect după 30 de zile de la data notificării cauzei de forţă majoră.

″Dacă, în limita termenului de 30 de zile (...), autoritatea competentă şi de reglementare notifică titularului acordului refuzul său de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o cauză de forţă majoră, provocând imposibilitatea definitivă a iniţierii sau a continuării executării operaţiunilor petroliere, neimputabilă acestuia, titularul acordului poate cere instanţei de contencios administrativ pronunţarea încetării acordului pentru caz de forţă majoră, fără obligarea la plata de daune-interese″, mai stipulează Legea petrolului.

Nota de fundamentare a Ordonanţei prin care Guvernul a hotărât să instituie regim de supraveghere extinsă asupra Lukoil Overseas Atash BV şi a altor 3 companii din România ale grupului rus consemna că „″un element de vulnerabilitate strategică este reprezentat de asocierea dintre Lukoil Overseas Atash BV Amsterdam Olanda şi Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA în cadrul perimetrului offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră, unde Lukoil Overseas Atash BV Branch deţine calitatea de operator şi acţionar majoritar, iar statul român participă prin Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA”, ceea ce ”amplifică riscurile de dependenţă energetică, afectează capacitatea statului roman de a-şi asigura diversificarea surselor de aprovizionare şi creează o expunere juridică, operaţională şi geopolitică pentru o companie strategică de stat, respectiv Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA″.