Direcția Silvică Bistrița-Năsăud a colectat și vândut cele mai multe măceșe în ultimii ani. Potrivit Romsilva, potențialul e uriaș. Dar sunt zone din România în care măceșele nu au fost culese, fie pentru că nu sunt oameni destui, fie lipsește infrastructura sau prețul oferit de firme nu acoperă colectarea, sortarea și ambalarea.

Măceșele nu sunt ușor de cules: cresc în tufe cu spini ascuțiți, iar, ca să aduni o cantitate mare, îți trebuie timp și răbdare.

În județul Bistrița-Năsăud, cei care adună fructele sunt plătiți cu 5 lei pe kilogram.

Culegător: Acesta e lucrul cel mai greu și e plătit cel mai rău, pe cinci lei să te necăjești și te înțepi.”

Din gălețile culegătorilor, măceșele ajung în depozitul direcției silvice unde sunt sortate și apoi congelate. Chiar zilele acestea un transport cu 21 de tone de fructe a plecat către Germania. Prețul stabilit nu depășește 1,5 euro pe kilogram.

Simion Bodor, șef la un centru fructe de pădure: Marfa pe care o livrăm sunt niște măceșe în stare proaspătă, congelate, bio. Problema fructelor de pădure este din ce în ce mai greoaie fiindcă nu prea mai sunt culegători. La măceșe avem în jur de 190 de tone, am livrat până acum în jur de 80 de tone.

De ce nu ar fi rentabil

Pe de altă parte, cei de la Direcția Silvică Maramureș spun că anul acesta măceșele au rămas în păduri sau pe dealuri. Deși cerere există din toată Europa, cei de aici spun că afacerea nu e rentabilă.

Marcel Cosma, purtător de cuvânt la Direcția Silvică Maramureș: Ca să facem o simulare, prețul pe care noi îl plătim, sau pe care îl cer culegătorii, este de 5 lei pe kilogram, iar prețul de vânzare la export este în jur de 7 lei. Aici se mai adaugă costurile de procesare și transport, ambalajele sunt scumpe, energia este scumpă.

Și la noi măceșele sunt uscate sau procesate: făcute pastă ori gem.

Proprietar magazine legume fructi: Că e foarte foarte bun la gust, măceșul are un gust special. Noi plătim la culegători șapte lei.

Datorită conținutului ridicat de nutrienți, măceșele sunt utilizate în industria farmaceutică și cosmetică. Cererile vin din Germania, Austria ori Franța.

Alexandra Vlad, nutriționist dietetician: Din măceșe se extrage vitamina C care este folosită pentru susținerea sistemului imunitar. De asemenea, vitamina E este un compus antioxidant și se folosesc în industria farmaceutică și de suplimente alimentare.

Anul trecut, Romsilva a colectat și vândut peste 800 de tone de măceșe, la un preț mediu de 1.300 de euro/tonă.