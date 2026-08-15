Compania românească Dedeman a decis să majoreze salariile tuturor angajaților săi din Grecia, odată cu restructurarea și redenumirea lanțului de bricolaj Praktiker Hellas, cumpărat în iulie 2025 de către frații Adrian și Dragoș Pavăl.

Praktiker Hellas a devenit oficial Dedeman Hellas, iar noii proprietari români caută să angajeze acum și circa 100 de oameni, în condițiile în care, anul trecut, la momentul preluării sale de către Dedeman, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia avea aproape 1.200 de angajați, în cele 17 magazine ale sale.

Potrivit datelor prezentate pe site-urile de monitorizare a pieței muncii din Grecia precum Glassdoor și WhereWeWork, un vânzător la Dedeman Hellas are un salariu net de 1.050 euro pe lună, în timp ce un director de magazin câștigă 1.700 de euro net pe lună. Conform informațiilor Profit, pentru un consultant de vânzări, de exemplu, se oferă acum un salariu de 1.291 euro pe lună, la care se adaugă un card de alimente de 132 de euro pe lună. Angajatul Dedeman Hellas primește, de asemenea, asigurare medicală privată, transport gratuit la locul de muncă, reducere de la 10% la produsele din magazine și condiții îmbunătățite de pauze, dar și bonusuri anuale de performanță și cursuri de calificare și perfecționare.

Salarii majorate cu 10% odată la 3 ani

De asemenea, Dedeman Hellas s-a angajat la o mărire de 10% a salariilor la fiecare 3 ani, salarii minime de bază peste cele stabilite de stat, creșterea duratei pauzelor de la 20 la 30 de minute, facilități pentru persoanele du dizabilități, dar și pentru angajații cu norme reduse de muncă, potrivit Sindicatului angajaților Praktiker Hellas. Reorganizarea Dedeman Hellas este prezentată în detaliu și de publicația economică elenă Mononews.

Reorganizarea Dedeman Hellas presupune și prioritizarea produselor românești pe rafturile celor 17 magazine din Grecia.

Dedeman, cea mai mare companie antreprenorială din România, a cumpărat în iulie 2025 Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, în urma unei tranzacții estimate la 120-130 de milioane de euro.