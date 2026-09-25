Prejudiciul în dosarul de delapidare care a fost deschis este de peste 28 de milioane de lei. Perchezițiile au avut loc acasă la mai multe persoane, dar și la sediul asociației. Principalul suspect este un bărbat de 55 de ani, din orașul Valea lui Mihai, președintele ONG-ului care se ocupă cu strângerea de fonduri și donații destinate să ajute copii bolnavi grav. Bărbatul este, totodată, și administrator al unei societăți comerciale.

Anchetatorii susțin că, în ultimii 6 ani, bărbatul ar fi transferat sume mari de bani provenite din donații către mai multe firme. El ar fi fost ajutat de alte cinci persoane, cu vârste între 34 și 55 de ani, care dețineau sau reprezentau alte firme.

Suspecții ar fi încheiat contracte pentru servicii de mentenanță IT, publicitate, marketing, fotocopiere și alte activități similare, în baza cărora ar fi fost emise facturi către asociație. Există acum suspiciunea că respectivele servicii nu ar fi fost prestate în realitate.

Prejudiciul estimat depășește 28 de milioane de lei.

Cei șase indivizi sunt cercetați pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave.