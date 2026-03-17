Printre acestea se numără vânzarea de produse expirate, neafişarea preţului carburantului la loc vizibil, butelii GPL neconforme sau deteriorate, scurgeri de combustibil şi pistoale defecte.

Ca urmare, au fost date amenzi de aproape 1,5 milioane de lei.

”ANPC reiterează poziţia comunicată la începutul lunii martie, emisă în baza prevederilor articolului 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, cu completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2022. Potrivit cadrului legal aplicabil, în perioadele de mobilizare, stare de război, stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situaţii de criză stabilite prin acte normative, ANPC poate interveni pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile stabilite ca fiind în situaţie de risc speculativ”, au transmis, marţi, reprezentanţii ANPC.

Ei au adăugat că, în aceste condiţii, sunt strict interzise practicarea unor preţuri nejustificat de mari, limitarea nejustificată a producţiei sau a vânzărilor, acumularea şi revânzarea produselor la preţuri crescute nejustificat.

Controalele au vizat patru categorii principale, în cadrul cărora au fost identificate mai multe neconformităţi.

Astfel, în privinţa carburanţilor şi a produselor conexe, echipele de control au constatat: neafişarea preţului carburantului la loc vizibil/ la pompă, existenţa unor totemuri de informare a preţurilor nefuncţionale, lipsa informaţiilor privind caracteristicile combustibililor comercializaţi (exemplu procent etanol), afişarea unor afirmaţii comerciale nejustificate (exemplu: ”garantăm cea mai mare cifră cetanică produsă în România”); documentaţie privind calitatea carburanţilor incompletă sau inaccesibilă, scurgeri de combustibil, pistoale defecte şi paviment neigienizat.

De asemenea, în privinţa produselor alimentare, comisarii ANPC au identificat nereguli precum lipsa traducerii complete a etichetelor în limba română, vânzarea de produse cu data durabilităţii minimale depăşită sau cu ambalaje deteriorate, fructe şi legume depreciate sau cu mucegai, neafişarea corectă a preţurilor sau a preţului pe unitatea de măsură, depozitarea necorespunzătoare şi vitrine frigorifice neigienizate.

Totodată, în zonele de fast food şi alimentaţie publică s-a constatat lipsa informării privind alergenii, etichetarea incorectă a produselor, nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru produse şi materii prime, agregate frigorifice, cuptoare şi ustensile neigienizate, proceduri nesigure în zona de preparare a alimentelor.

Comisarii ANPC au mai constatat, în zona de produse nealimentare, lipsa traducerii şi a marcajelor de conformitate (CE) sau a declaraţiilor de conformitate, vânzarea de produse cu termenul de valabilitate depăşit, lipsa avertismentelor sau a indicării vârstei minime (de exemplu, jucării), depozitarea necorespunzătoare, butelii GPL neconforme sau deteriorate.

În urma controalelor, au fost aplicate 359 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 114 avertismente, 245 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 1,49 milioane de lei.

De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de 45.248 lei.

În şapte cazuri a fost luată măsura opririi temporare a prestării serviciilor.

”ANPC ia act cu responsabilitate de sesizările publice ale consumatorilor şi apreciază încrederea pe care aceştia o acordă, însă intervine ferm, în limitele atribuţiilor legale, pentru a preveni şi sancţiona orice practici care ar putea afecta drepturile şi interesele consumatorilor”, a declarat Ionel Cristinel Obretin, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).