Efectele creșterii salariului minim brut cu 150 de lei, de la 1 ianuarie. Avertismentul analiștilor

Salariul minim brut va crește, de la 1 ianuarie, cu 150 de lei, anunță ministrul Muncii.

Aceasta va fi a 16-a majorare, în ultimii 10 ani, a salariului mimin, care este încasat, potrivit datelor oficiale, de peste 1,3 milioane de persoane, majoritatea din mediul privat, mai ales muncitori necalificați. Analiștii susțin că măsura va afecta în special firmele mici și mijlocii.

Salariul minim brut este acum de 1.900 de lei, iar de la 1 ianuarie ar urma să crească până la 2050 de lei, potrivit ministrului Muncii. Din creşterea pe brut cu 150 de lei, omul va rămâne în mână cu doar 85 de lei - 65 de lei fiind luaţi de stat, ca impozit şi contribuţii.

Corina Soare, specialist recrutare: "Nu pot spune că această schimbare de 100 de lei îi va determina ca de-acum înainte să găsească un loc de muncă stabil şi să performeze."

Profilul românului cu salariul minim, făcut într-un studiu al Ministerului Muncii, arată că acesta este bărbat, are între 35 şi 44 de ani şi a absolvit liceul. Are o vechime în muncă de sub un an şi lucrează în firme mici.

Cele mai multe meserii plătite cu minimul pe economie sunt cele de şoferi, îngrijitori şi muncitori necalificaţi.

În ultimii 10 ani au fost 15 majorări politice ale salariului minim.

Din cele 1.300.000 de persoane plătite cu salariul minim, doar 30.000 lucrau anul trecut la stat, aşa că cel mai mare impact este asupra firmelor private.

Iancu Gudă, Asociaţia Analiştilor Financiari: "Cel mai mult au fost afectate microîntreprinderile, companiile cu venituri sub un milion de euro, respectiv 94% din companiile active în România, pentru care ponderea salariilor în total venituri a ajuns la 25%. Practic, o majorare cu aproape 10% a salariului minim pe economie pentru aceste companii începând cu anul viitor, ar putea să le ia aproape întreg profitul obţinut pe parcusul unui întreg an."

Comisia Europeană a plătit anul trecut un studiu pe care l-a pus la dispoziţia Guvernului României: sunt 100 de pagini de analiză prin care specialiştii români, majoritatea cercetători, recomandă majorarea salariului fie cu inflaţia, fie cu procentul creşterii salariului mediu, cum e în toate ţările europene. Până acum, niciun oficial nu a ţinut cont de el, majorările se fac în continuare din pix.

Iancu Guda, Asociația Analiştilor Financiar Bancari:

"Scopul nu scuză mijloacele şi medicamentul majorării salariilor în România este necesar, dar doza este administrată prea repede şi prea mult. De aceea, companiile sunt sufocate şi în loc să facem un bine oamenilor, pe termen lung vor suferi, pentru că vor fi din ce în ce mai puţine companii capabile să reziste la acest şoc."

Anul trecut am avut doar 8 miliarde de lei investiţii totale făcute de toate companiile active de la noi. E cel mai mic nivel din ultimii 10 ani şi de aproape 10 ori mai puţin că în 2016, potrivit analiştilor financiari.



