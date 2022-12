Economia României dă înapoi. Sectoarele care și-au redus activitatea

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, producția industrială, cea mai importantă ramură a economiei, a scăzut în primele zece luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Am ajuns aici şi pentru că în zona energetică, prețurile prea mari au condus la reducerea voluntară a consumului în rândul populației și al marilor consumatori industriali.

Într-o fabrică de lemn de lângă Piatra Neamț, antreprenorul și-a redus substanțial activitatea în ultimul an: comenzile au scăzut, așa că a renunțat la 6% din personal.

Viorel Crețu, antreprenor: „Am renunțat la orele suplimentare, am renunțat la schimbul trei, nu mai lucrăm în schimbul trei – am redus schimbul doi, și am redus activitatea în anumite secții –în secţia de componente de mobile am redus-o cu 50%”.

Pe fondul prețurilor mari din energie, industria mobilei a înregistrat o scădere de aproximativ 5,4% în primele zece luni ale anului, arată datele INS. Asta în condițiile în care sectorul contribuie substanțial la bugetul statului. Anul trecut, exporturile au trecut de un miliard de euro, de trei ori mai mult decât am importat. În România, fabricarea mobilei reprezintă aproximativ 0,5 la sută din PIB.

Sectoarele economice afectate mai puțin

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, producția industrială din țara noastră a scăzut cu aproximativ 0,9% ca serie brută și peste 1,4% ca serie ajutată sezonier. Cele mai afectate sectoare sunt cele din industria extractivă și industria energetică, unde producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze şi apă caldă a scăzut cu peste 7%. S-a ajuns aici din cauza creșterilor prea mari din sector. Numai în ultimul an, prețurile au crescut cu peste 126%. Scumpiri sunt și în industria extractivă, dar și în cea prelucrătoare.

Veşti mai bune vin doar din partea industriei prelucrătoare, adică a sectoarelor care reușesc să producă bunuri pe care România încă le exportă. Aici intră, de exemplu, fabricarea de mașini și utilaje, sau industria chimică. Potrivit datelor INS, în primele 10 luni ale anului, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente a avut un avans de aproximativ zece procente

Mihai Roman, economist: „Cea mai mare creștere înregistrată între ramurile industriale a fost cea a industriei țițeiului și a prelucrării din ţiţei – nu sunt numai din producția internă – asta înseamnă că în contextul reducerilor importurilor din Rusia, au existat importuri din alte surse, ceea ce a făcut ca producția din petrol să crească în perioada analizată.”

Potrivit datelor INS, industria prelucrătoare reprezintă aproximativ 15% din PIB.

