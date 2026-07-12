Potrivit directorul general al grupului energetic italian Eni, Claudio Descalzi, menţinerea preţurilor în intervalul actual a fost posibilă până acum datorită utilizării rezervelor strategice de petrol, însă această soluţie nu poate fi aplicată la nesfârşit deoarece stocurile mondiale sunt limitate, scrie News.ro.

Descalzi avertizează că o creştere peste nivelul actual al preţurilor ar alimenta inflaţia şi ar reduce cererea globală de energie.

Stocurile continuă să scadă

Şeful Eni a precizat că stocurile mondiale de petrol au scăzut în medie cu 3,8 milioane de barili pe zi, iar în luna mai ritmul declinului s-a accelerat la 4,6 milioane de barili pe zi, pe fondul perturbărilor provocate de războiul dintre Iran şi Statele Unite, început la sfârşitul lunii februarie.

În opinia sa, soluţia pe termen lung este consolidarea securităţii energetice prin diversificarea surselor şi rutelor de aprovizionare, astfel încât statele să depindă mai puţin de punctele maritime strategice, precum strâmtorile prin care tranzitează o mare parte din comerţul mondial cu petrol.

Descalzi consideră că producătorii din Africa de Nord, Africa Subsahariană, America Latină şi Asia de Sud-Est vor avea un rol tot mai important în asigurarea aprovizionării cu energie.

Directorul Eni a subliniat că grupul italian are o expunere limitată în Orientul Mijlociu, cea mai mare parte a producţiei sale de petrol şi gaze provenind din Africa şi America Latină.

Totodată, el a atras atenţia că dezvoltarea accelerată a inteligenţei artificiale şi extinderea rapidă a centrelor de date sporesc semnificativ cererea de energie electrică, ceea ce face şi mai importantă asigurarea unor surse de energie stabile şi diversificate.