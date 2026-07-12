Aceste atacuri vin în urma loviturilor aeriene americane din noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva Iranului, după ce forţele armate ale acestei ţări au tras asupra unei nave în strâmtoarea Ormuz, potrivit News.ro.

La Doha, un jurnalist al AFP a asistat la interceptări în cerul din sudul oraşului, iar toţi locuitorii au primit pe telefoanele lor o alertă din partea autorităţilor, prin care li se cerea să rămână la adăpost.

Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”, relatează AFP şi Reuters.

Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forţele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container şi naviga sub pavilion cipriot.

A suferit „daune semnificative la sala maşinilor”, iar un membru al echipajului civil este dat dispărut.

Membrii echipajului unei nave de tip container despre care s-a raportat că a suferit avarii în apropierea Strâmtorii Ormuz duminică dimineaţa au fost nevoiţi să abandoneze nava, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO).

Strâmtoare Ormuz, din nou închisă de Iran

Marina Gărzii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”, relatează AFP şi Reuters. Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forţele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container şi naviga sub pavilion cipriot. A suferit „daune semnificative la sala maşinilor”, iar un membru al echipajului civil este dat dispărut.

Nava „a fost lovită de tiruri de avertisment şi a fost oprită”, au precizat Gărzile Revoluţiei (IRGC) într-un comunicat, fără a da detalii despre navă.

„În urma acestui incident şi având în vedere, în special, nesiguranţa generată de intervenţia ilegală a străinilor, strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la noi ordine şi până la încetarea intervenţiilor americane în această regiune; nicio navă nu va avea voie să o traverseze”, au adăugat Gărzile, ameninţând totodată că vor ataca bazele americane din regiunea Golfului. Ei au avertizat că orice represalii legate de incident vor fi întâmpinate cu o „reacţie severă”.

Comunicatul precizează că mai multe nave au încercat să traverseze strâmtoarea pe o „rută neautorizată” şi au ignorat avertismentele de a-şi corecta cursul. Strâmtoarea, a declarat IRGC, a fost închisă „până la noi ordine” şi până la „încetarea interferenţei SUA în această regiune”.

Actele de agresiune împotriva Iranului „vor primi un răspuns sever, iar noile baze inamice din regiune vor fi ţinta atacurilor”, a declarat Marina.

Obstilităţile au fost reluate începând de marţi, 7 iulie, între Statele Unite şi Iran, care îşi intensifică schimburile de lovituri şi ameninţările.

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat miercuri că protocolul de acord semnat cu Teheranul „s-a terminat”, precizând totodată că autorizează continuarea negocierilor.

Anunţul Teheranului din cursul nopţii intervine în timp ce Statele Unite cer Iranului să declare public că va înceta atacurile asupra navelor din strâmtoare şi că toate culoarele de navigaţie vor fi deschise fără taxe de trecere prin strâmtoare, au declarat vineri înalţi oficiali americani.

O sursă iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că Iranul, SUA, Qatarul şi Pakistanul au convenit să negocieze în cadrul unei convorbiri telefonice pe care mediatorii încercau să o organizeze pentru sâmbătă, în timp ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, se afla în Oman.

Nu a fost clar de la început dacă eforturile au avut succes. Araghchi şi ministrul de externe al Omanului, Sayyid Badr Albusaidi, s-au întâlnit în Oman pentru a schimba „puncte de vedere cu privire la mecanismele adecvate pentru trecerea în siguranţă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz”, potrivit unui comunicat al ministrului de externe iranian.

Agenţia de ştiri de stat din Oman a declarat ulterior că negociatorii din Oman şi Iran vor continua discuţiile „la nivel tehnic şi politic”.

Omanul contribuie la medierea unui acord de încetare a războiului care a destabilizat regiunea Golfului şi a determinat creşterea preţurilor la nivel mondial de când SUA şi Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie.

Aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol tranzita Strâmtoarea Ormuz înainte de război, iar blocada efectivă a acestei căi navigabile de către Iran a provocat o creştere bruscă a preţurilor la energie, alimentând inflaţia globală.

CNN a relatat sâmbătă că Omanul a elaborat un proiect de propunere privind strâmtoarea, care include navigaţia liberă prin coridorul sudic al acesteia, în apele teritoriale omaneze. Planul prevedea ca navele care tranzitează coridorul nordic prin apele teritoriale iraniene să obţină aprobarea prealabilă a Iranului, deşi nu s-ar fi impus taxe de trecere, a precizat CNN.