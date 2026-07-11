A fost un val de critici legate de protecția vieții private și de utilizarea imaginilor fără un acord explicit al utilizatorilor. Compania a recunoscut că funcția „nu a răspuns așteptărilor” și a decis să o elimine.

Funcția AI făcea parte din Muse Image, primul model de generare a imaginilor dezvoltat de divizia Meta Superintelligence Labs, lansat marți. Integrată în chatbotul Meta AI, aceasta permitea utilizatorilor să creeze și să editeze imagini pornind de la fotografii existente și să le modifice ulterior prin schițe. Nemulțumirile au apărut imediat după lansare, deoarece funcția era activată automat pentru utilizatori, fără ca aceștia să își exprime în mod explicit acordul.

Critici din partea actorilor și sindicatelor

Actrița Hannah Einbinder, premiată cu Emmy pentru rolul din serialul Hacks, a criticat public această decizie și le-a recomandat utilizatorilor Instagram să dezactiveze funcția. De asemenea, sindicatul american al actorilor SAG-AFTRA a cerut membrilor săi și tuturor utilizatorilor Instagram să renunțe la această opțiune, susținând că utilizarea imaginilor în scopuri de inteligență artificială ar trebui să fie posibilă doar pe baza unui consimțământ clar și explicit.

Cum s-a justificat Meta

Meta a precizat că intenția sa a fost de a oferi un instrument creativ și de a le permite utilizatorilor să decidă dacă fotografiile publice pot fi folosite în acest scop. Totuși, după retragerea funcției, sindicatul SAG-AFTRA a salutat decizia, apreciind că aceasta este responsabilă într-un context în care riscurile generate de crearea unor replici digitale fără acordul persoanelor sunt deja bine cunoscute.