Cea mai mare sumă nou înscrisă, de aproape 119,6 milioane de lei, este solicitată de ANAF. În contextul în care creanţele garantate recent consemnate reprezintă 145 de milioane de lei, cota care ar trebui să revină creditorilor negarantaţi se diminuează proporţional, în cazul vânzării. Principala afectată este compania-mamă, Damen, care controlează Adunarea Creditorilor şi poate decide strategia vânzării

Ecuaţia vânzării Damen Mangalia se complică după ce noi datorii s-au adăugat celor deja existente: 193,4 milioane de lei au fost acceptate de lichidatorul CITR în Tabelul suplimentar al creanţelor, finalizat săptămâna trecută.

Acesta completează Tabelul definitiv provizoriu nr. 1 al creanţelor, publicat pe 6 februarie 2026, în care totalul acceptat era de 1,939 miliarde de lei (1,053 miliarde – creanţă pură şi simplă, 823 milioane lei – sub condiţie, în contextul în care sumele reclamate fac obiectul diferitelor litigii).

Conform legii, tabelul suplimentar publicat în urmă cu câteva zile, pe 14 august, cuprinde toate obligaţiile financiare născute după data deschiderii procedurii generale şi până la momentul declanşării falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar în urma verificării acestora.

Damen Shipyards Mangalia intra în insolvenţă pe 19 iunie 2024, la solicitarea companiei-mamă, Damen Holding B.V., ce reclama 69,5% din totalul datoriilor consemnate atunci. Alături de firmele din grup, controla aproximativ 85% din creanţe.

Doi ani mai târziu, pe 28 aprilie 2026, magistraţii de la Tribunalul Constanţa decideau falimentul şantierului, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar.

Această perioadă iunie 2024 – aprilie 2026, face obiectul celor 193,4 milioane de lei din Tabelul suplimentar.

ANAF şi salariaţii, principalii afectaţi

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) este, de departe, solicitantul cu cele mai mari pretenţii: conform documentului consultat de News.ro, revendică 119,6 milioane lei.

A doua poziţie o ocupă salariaţii, cu puţin peste 25 de milioane de lei.

„Aceşti bani s-au cumulat de la intrarea în insolvenţă până la intrarea în faliment şi reprezintă indemnizaţii, indemnizaţii de şomaj tehnic, tichete de masă, ajutoare sociale pentru deces ori naştere copil, primele de Crăciun, de Paşte, sporul de fidelitate şi altele (prevăzute în contractual colectiv de muncă, n.r.)”, a declarant pentru News.ro Laurenţiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul al angajaţilor din şantierul Damen Mangalia.

„În perioada accesării Fondului de Garntare, legea nu prevedea că din acesta se suportă şi contribuţiile sociale şi impozitul pe venituri. Societatea nu a putut achita atunci taxele pe salarii”, explică Gobeajă cele 119,4 milioane de lei din dreptul ANAF.

12 creditori cu datorii de peste 1 milion de lei

În topul celor 69 de creditori din Tabelul suplimentar, 12 au de primit peste un milion de lei. Pe lângă ANAF şi salariaţi, mai figurează:

UAT comuna Limanu (pe raza căreia se află o parte din activele şantierului) – 8 milioane de lei;

UAT Mangalia – 8 milioane de lei,

Şantierul Naval 2 Mai (acţionarul majoritar) - 7,7 milioane lei,

Damen Global Support – 3,6 milioane lei,

Marnav Invest – 2,6 milioane lei,

Nova Power & Gas – 1,7 milioane lei,

Damen Workforce Romania – 1,3 milioane lei,

Sisteme de Ventilaţie HVAC – 1,3 milioane lei,

Prestmar Naval – 1,3 milioane lei,

Omega Junior – 1,2 milioane lei,

Faptul că ANAF şi salariaţii au de recuperate 145 de milioane de lei, creanţe garantate, va avea un efect direct asupra creditorilor cu sume negarantate de recuperat.

„Scad şansele chirografarilor (companiilor cu crenţe negarantate, n.r.) să îşi primească banii. Devin aproape nule, cu excepţia situaţiei ipotetice în care ar fi concurenţă la licitaţie şi şantierul s-ar vinde la o valoare foarte mare, ceea ce-i puţin probabil”, mai spune Gobeajă.

În plus, şirul datoriilor continuă.

„Se nasc cheltuieli şi după intrarea în faliment: trebuie asigurată paza, conservarea obiectivelor, cheltuielile de procedură”, explică liderul sindical.

Conform acestuia, aproximativ 100 de persoane asigură în prezent paza şi lucrările de mentenanţă în şantier.

O a treia licitaţie pentru vânzarea Şantierului Naval Mangalia va avea loc pe 28 august, după ce nu a fost prezentată vreo ofertă la precedentele două.

Noua strategie de vânzare prevede cel puţin şase licitaţii la valoarea de piaţă de 184 de milioane de euro şi nu la cea de inventar, de 84 de milioane de euro.

Ea a fost stabilită în luna mai a acestui an de Adunarea Creditorilor, controlată de companiile din grupul Damen.