Șefii Euroins au „lucrat” șase ani la falimentul asigurătorului. Mecanismul prin care banii erau scoși din țară

26-11-2025 | 19:29
Unul dintre cele mai răsunătoare falimente de pe piața asigurărilor din România este investigat de Parchetul General. Compania Euroins ar fi fost fraudată chiar din interior, susțin procurorii.

Ovidiu Oanță

Dimineață, zece foști șefi ai firmei s-au trezit cu poliția la ușă. S-au făcut percheziții într-un dosar în care există suspiciuni de delapidare și gestiune frauduloasă.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a retras autorizația de funcționare a Euroins în martie 2023, după ce compania de asigurări a intrat în insolvență. Însă până atunci, bănuiesc procurorii, vreme de șase ani, șefii companiei ar fi provocat falimentul.

„Au creat, conceput, aplicat și coordonat diverse mecanisme de fraudare a resurselor financiare ale companiei, cu scopul de a decapitaliza societatea (prin reducerea drastică a disponibilitaților bănești și patrimoniului)”, arată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Procurorii susțin că banii încasați din polițele de asigurare - marea lor majoritate asigurari obligatorii RCA - ar fi fost direcționati către alte companii controlate de acționarii bulgari ai Euroins. În acea perioadă, compania era lider de piață cu peste două milioane și jumătate de clienți, ademeniți cu prețuri mult mai mici decât cele practicate de firmele concurente.

Euroins
Euroins pierde definitiv în instanță. Curtea de Apel București a respins apelul deschiderii procedurii de faliment

„Vindeau polițe RCA la prețuri mici, pentru a încasa cât mai mulți bani, fără vreo intenție să asigure plata despăgubirilor”, acuză procurorii.

Mădălin Roșu, șefiul Biroului Asiguratorilor Auto: „Costul daunelor produse de polițe euroins în afara României se situează undeva la 120 de milioane de euro. Trebuiau plătite de Euroins, biroul ca și instrument garant de carte verde în spațiul UE a intrat și a preluat aceste daune”.

Șefii Euroins - susțin anchetatorii - ar fi făcut raportări false către Autoritatea de Supraveghere Financiară, nu ar fi asigurat rezervele obligatorii pentru plata despăgubirilor și ar fi refuzat mii de despăgubiri abuziv.

Mecanismul prin care banii Euroins au fost scoși din țară

O parte mare din aceste sume, plus plasamente, adică în jur de 75 de milioane de lei ar fi ajuns sub formă de împrumuturi la companii controlate de aceiași acționari bulgari, sustin procurorii. În plus, active financiare de peste un miliard și jumătate de lei ar fi fost externalizate către o firmă afiliată, sub pretextul reasigurării. S-a întâmplat imediat după retragerea autorizării de funcționare de către ASF.

Corespondent Știrile ProTV: „Pe lista neagră a investigației procurorilor parchetului general, care ar putea explica de ce a falimentat unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața asigurărilor din România, se află cel puțin zece nume. Foștii șefi ai Euroins care vor trebui să dea socoteală pentru acuzații dintre cele mai grave: de la delapidare și gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, până la spălare de bani”.

În replică la investigația Parchetului General, grupul de companii care stă în spatele Euroins califică perchezițiile drept un act rușinos și lipsit de sens din punct de vedere juridic.

Într-un comunicat de presă, Eurohold Bulgaria și Euroins Insurance Group susțin că procedurile procurorilor ar veni pe fondul celor două acțiuni de arbitraj internațional intentate împotriva României prin care se solicită despăgubiri de peste un miliard de euro pentru revocarea licenței dispusă de ASF.

Câțiva jurnalişti din Parlament au fost bruscaţi de un ofiţer de presă al administrației Guvernului Bolojan

EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
