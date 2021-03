Cumpărăturile online au explodat în pandemie. Care au fost cele mai căutate produse în ultimul an

Închiși în casă și puși în fața unor situații noi, românii au fost nevoiți să își schimbe din mers obiceiurile. Iar asta s-a văzut în materie de cumpărături online, care au crescut la noi într-un an, cât în alte țări în șapte.

Nu înseamnă că n-am rămas la coada clasamentului, ci doar că am trecut la o alta etapă. Prin urmare, prin intermediul internetului am gătit, am mâncat, ne-am îmbrăcat și chiar ne-am luat animale de companie.

Cele mai căutate produse au fost cele pentru amenajarea locuințelor și grădinilor. A fost o explozie de vânzări și în materie de mobilier de birou, laptopuri și tablete însă mulți

și-au luat și biciclete ori aparate de fitness. Noul stil de viață se reflectă inclusiv în vestimentație.

Robert Berza, manager general Fashion Days: "Au explodat de-a dreptul creșterile în ceea ce privește îmbrăcamintea sportivă, pantaloni de trening sau tricouri, pijamale pur și simplu la un moment dat în câteva zile ne-au dispărut din stocuri și am încercat să găsim furnizori de așa ceva în regiune sau în Asia. Este genul de îmbrăcăminte în care poți să stai cam 24 de ore".

Pentru că oamenii au început să facă mișcare acasă, pantofii de stradă au fost înlocuiți cu cei sport. În paralel, vânzările la ceasuri mecanice s-au prabușit, dar au crescut vertiginos cele la ceasuri inteligente.

Robert Berza, manager general Fashion Days: "S-ar putea să crească prețurile, pentru că transportul din China a crescut extrem de mult în momentul de față transportul pe mare și pe avion, și, cu siguranță, asta va impacta multe produse, cel puțin în această primă jumatate de an".

Și căutările prin intermediul Google au fost surprinzătoare. Dexonline a fost cea mai accesată platformă la categoria informații, iar buldogul francez și pisica la categoria animale.

Curiozitățile s-au transformat și în cumpărături online. Mulți au vrut să afle mai multe despre jocuri, hobby-uri și timp liber, categorii de care nu erau deloc interesați până la criza sanitară. Iar șahul și tablele au fost la modă.

Iar când vine vorba de livrări, în top sunt două mari lanțuri de fast-food. Dar și orice experiență culinară inedită, care poate fi încercată acasă.

Alin Șerban, CEO Tazz by eMAG: "Au fost căutate și mâncăruri românești reinterpretate, pentru că noi, împreună cu restaurantele noastre partenere, nu am făcut acele lucruri clasice pe care de obicei le mănânci acasă".

Cei care au vrut să-și încerce talentul au vrut să facă tiramisu și gogoși pufoase.

Cristi Cernean: "Dacă la început lumea căuta lucruri dulci, care sa-i ajute să-și ridice dispoziția, în timp au început să evolueze și căutările pentru rețete mai complexe odată ce lumea a ajuns să se obișnuiască să gătească acasă".

Românii au rămas în online și anul acesta. Mai nou, cumpără cauciucuri, accesorii auto și articolele de camping. Semn că se pregătesc de plimbări și vacanțe.

Camelia Donțu, corespondent Pro TV: "Comerțul online, în România, a crescut cu 32% în 2020, comparativ cu anul anterior. Cel mai rapid avans l-a înregistrat în primavara trecută, când a crescut cu 80% față de aceeași perioadă a anului trecut. Avem, într-adevăr, o creștere spectaculoasă a cumpărăturilor virtuale, în ultimii ani, însă, în Europa rămânem în continuare la coada clasamentului, alături de Bulgaria. Doar 10% dintre cumpărăturile de retail, adică cele cu amănuntul, le facem în mediul online".