Cum va putea România să își repornească economia. Sfaturile unui consultant financiar

În acest moment ne pregătim pentru cea mai mare provocare: repornirea economiei.

Repornirea economiei poate fi făcută doar din momentul în care populația are încredere că a trecut pandemia de coronavirus și are încredere că poate să înceapă să consume, a afirmat pentru Pro Tv consultantul fiscal Adrian Bența.

Despre cât de pregătite sunt companiile românești să își reia activitatea și să își recheme angajații, Adrian Bența a afirmat: ”Repornirea economiei poate fi făcută doar din momentul în care populația are încredere că a trecut această pandemie și are încredere că poate să înceapă să consume – să își reia activitatea de zi cu zi, că are încredere să meargă în acele sectoare de activitate care au fost închise, de exemplu să iasă la un restaurant sau să meargă la un hotel sau să meargă într-o vacanță”.

De asemenea consultantul fiscal a mai adăugat că activitaeta companiilor românești este în directă legătura cu încrederea populației că va avea venituri în perioada următoare și că este în siguranță din punct de vedere medical.

Adrian Bența a menționat: ”Încrederea populației că pandemia de coronavirus a trecut reprezintă principalul factor de desfășurare a unei activități economice. Iar al doilea factor este finanțarea companiilor românești. Aici este treba Guvernului să găsească soluții de finanțare fie prin intermediul împrumuturilor fie prin intermediul subvențiilor sau a fondurilor europene”.

Consultantul fiscal a declarat că relansarea economică va fi una complicată: ”Din punctul de vedere al încrederii va trebui să primim reguli de comportament de la specialiști în domeniu, de asemenea va trebui să ne impunem ficare reguli de care să ținem cont și trebuie să conștientizăm că fără aceste reguli ne va fi foarte greu. Din punctul de vedere al economiei văd dorința firmelelor de a reîncepe activitate, dar și a oamenilor de a se întoarce la muncă, iar acest elan cu siguranță compensează foarte multe din greutățile pe care le avem. Greutăți cum ar fi identificarea unei piețe de desfacere. În acest moment observăm că o piața relativ certă de desfacere este cea a bunurilor alimentare și farmaceutice. Economiștii trebuie să găsească soluții astfel încât să exite o piață de desfacere și aprovizionare și pentru celelalte domenii”.

Măsurile Guvernului nu sunt suficiente

Totodată Adrian Bența a afirmat că măsurile anunțate de Guvernul României nu sunt în totalitate suficiente: ”Consider că măsurile nu sunt în totalitate suficiente și va trebui să fie și alte măsuri. Guvernul va trebuii să găsească soluții prin care cetățenii să poată să lucreze mai puțin, cu un salariu mai mic, iar diferența de bani să o primească de la Guvern. Statul trebuie să asigure o legislație care să fie adaptată la ceea ce este necesar în acest moment. Măsurile de finanțare sunt bune, dar dacă ne raportăm la alte state care au alocat 10-20% din PIB pentru restartarea economiei la noi este un procent de 2-3% fiind o sumă mică, dar pentru condițiile actuale este un început. Atât 2019 cât și 2020 sunt niște ani în care bugetele au fost construite pe niște deficite masive, deficite care sunt redirecționate către consum. Poate reușim anul acesta să înțelegem că nimeni din comunitatea europeană nu se va mai uita la deficite, iar noi putem să avem o șansă să restartăm producția națională prin direcționarea unei părți foarte mari din deficit către investiții”.

Cât de gravă va fi recesiunea

Consultantul fiscal, Adirian Bența a menționat: ”Din punctul meu de vedere va fi o criză economică mai gravă decât cea din 2009 și cu siguranță vom avea sute de mii de șomeri, dar cred că într-un an jumătate sau doi vom reuși să echilibrăm economia. Nu va fi la nivelul dinainte de acestă criză economică, dar este un început, iar măsurile nu trebuie să fie doar pe termen scurt”.

Cresc prețurile la cazare și restaurante

Adrian Bența a afirmat că prețurile la cazare și restaurante vor crește: ”Din păcate vom avea un număr mai mic de turiști, iar cetățenii vor avea venituri mai mici și atunci unitățile de cazare de la malul mării vor avea un număr mai redus de turiști iar din această situație prețurile vor crește. De asemenea, cheltuielile au crescut și ele. Cererea fiind mai mică și cheltuielile vor fi mai mari”.

O mare parte din oameni vor deveni șomeri

Consultantul financiar a spus că după încetarea stării de urgență sunt două direcții unde se vor regăsii oameni care se află acum în șomaj tehnic. O mare parte din ei vor fi chemați la muncă de către angajatori, deoarece aceștia își doresc să continuie afacerile. Totodată o foarte mare parte a persoanelor care sunt acum în șomaj tehnic din păcate vor devenii șomeri cu acte în regulă și probabil că economia îi va absorbii sau vom deveni o piață de export a forței de muncă.