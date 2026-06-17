În contextul în care 70% dintre deținătorii de credite ipotecare au în continuare dobânzi variabile de 8,59%, specialiștii financiari recomandă de obicei refinanțarea sau renegocierea cu banca, pentru a obține dobânzi de până la 4,5%.

În opinia lui Adrian Asoltanie, invitat în emisiunea „Vorbește lumea” de la PROTV refinanțarea – mutarea creditului la o altă bancă care oferă condiții mai bune – este singura soluție reală pentru majoritatea celor care au contractat credite ipotecare în ultimii ani. „În momentul de față, din păcate, vreo 70% dintre cei care au credite ipotecare au rămas pe dobânzi variabile, care înseamnă 8,59%, în condițiile în care există în piață dobânzi de 5% sau chiar mai jos – 4,7%, 4,5%”, a declarat consultantul.

Renegocierea cu propria bancă, primul pas

Înainte de refinanțare, Adrian Asoltanie recomandă renegocierea cu banca existentă, pentru că băncile au devenit mai flexibile pentru a nu-și pierde clienții. „Poți să te duci cu o ofertă concurentă la propria ta bancă și să spui: «Am găsit mai ieftin cu patru procente sau cu trei procente. Ori îmi dați aceleași condiții, ori mă mut. » Este foarte, foarte eficient să faci asta, pentru că o să-ți scadă rata cu 400-500-600 de lei pe lună, ceea ce înseamnă într-un an 5.000-6.000 de lei”, a explicat el.

Datorii utile vs. datorii periculoase

Consultantul a trasat o linie clară între datoriile utile și cele periculoase. „Nu am absolut nicio problemă să-ți faci un credit de 1.000 de euro pentru un curs de electrician sau o certificare în IT, care după aceea să-ți genereze bani. Ăsta este o datorie utilă, te ajută să produci mai mult”, a spus Asoltanie.

Pe de altă parte, creditele de consum și utilizarea iresponsabilă a cardurilor de credit sunt, în opinia sa, adevăratele capcane. „Ne băgăm în datorii pentru lucruri care se strică, se ieftinesc și se distrug. Cardurile de credit, la un comportament iresponsabil, te fac să cheltui pur și simplu mai mult”, a avertizat el.

Cea mai gravă capcană rămân însă IFN-urile (Instituțiile Financiare Nebancare). „Ajungi la IFN-uri când băncile te refuză. Eu am întâlnit oameni care au luat 10.000 de lei și într-un an și jumătate au pierdut apartamentul cu care giraseră. Am întâlnit oameni cu cinci IFN-uri simultan”, a spus consultantul.

Cum poți plăti mai puțin la un credit ipotecar

Pentru cei care vor să scape mai repede de datorii, Asoltanie recomandă achitarea anticipată cu reducerea perioadei. „După ce ai plătit rata lunară, în ziua următoare mai plătești o bucățică de principal – încă 300 de lei – cu reducerea perioadei, și în secunda în care ai plătit acești 300 de lei, de fapt ai stins o rată întreagă. Nu mai dai niciodată dobânda aferentă acelei rate”, a explicat el.

Potrivit consultantului, această metodă poate scurta un credit de 30 de ani la 10-12 ani și poate elimina zeci de mii de euro de dobânzi. „În primii 4-5 ani este extrem de eficient. Dacă stai cu creditul 30 de ani, îl plătești de trei ori”, a avertizat el.

Unde să ceri ajutor dacă intri în dificultate

Pentru cei care nu mai fac față ratelor, Asoltanie recomandă apelarea la Centrul pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor Bancare (CSALB.ro). „Te ajută să intermediezi cu banca, să negociezi și să mediezi”, a spus consultantul.

Datoriile pot fi gestionate inteligent, dar iresponsabilitatea financiară poate duce la pierderea averii de-o viață. „Dacă închizi creditul mai devreme, vei putea pe la 45 de ani să mai faci un credit, să mai cumperi o proprietate care să-ți rămână ție ca venit la bătrânețe și apoi să rămână copilului tău”, a concluzionat consultantul.