Concluziile apar într-un studiu prezentat sâmbătă de organizație, care analizează peste 57.000 de situații salariale din spitalele publice.

Potrivit documentului, una dintre cele mai mari probleme este faptul că sporurile pentru condiții de muncă sunt calculate în continuare raportat la salariile din 2018 și nu la salariile aflate în prezent în plată. Din acest motiv, fiecare angajat pierde, în funcție de categorie și de locul de muncă, între 721 și 1.596 de lei pe lună.

Federația estimează că această situație generează un prejudiciu total de aproximativ 208 milioane de lei în fiecare lună, adică aproape 2,5 miliarde de lei anual, pierderile fiind suportate în special de asistenții medicali și de personalul auxiliar.

Studiul mai arată că aceeași prevedere legală produce efecte diferite în funcție de categoria profesională. De exemplu, sporul de 85% acordat pentru activitatea în secțiile ATI reprezintă, în realitate, aproximativ 75% din salariul aflat în plată pentru medici, 61% pentru asistenți și doar 34% pentru personalul auxiliar, deși toți lucrează în aceleași condiții și sunt expuși acelorași riscuri.

O altă concluzie a cercetării este că doi angajați cu aceeași funcție, aceeași vechime și care lucrează în același tip de secție pot avea venituri diferite în funcție de spitalul în care sunt angajați. Diferența de venit net poate ajunge la aproximativ 25%, respectiv circa 1.750 de lei pe lună. Potrivit autorilor studiului, aceste diferențe sunt generate în principal de modul în care este aplicat plafonul pentru sporuri și nu de volumul sau complexitatea muncii.

Federația mai susține că spitalele care se confruntă cu cele mai mari deficite de personal sunt, în același timp, cele în care angajații au cea mai mare încărcare de muncă și primesc venituri mai mici, ceea ce reprezintă o „dublă penalizare” pentru personalul care menține funcționarea sistemului sanitar. În același timp, salariile personalului TESA diferă semnificativ între unități, iar stimulentele salariale sunt distribuite netransparent și fără o legătură clară cu performanța.

În ceea ce privește proiectul noii legi a salarizării, „Solidaritatea Sanitară” afirmă că acesta nu elimină niciuna dintre cele șase inechități identificate. Mai mult, sindicatul susține că proiectul reduce sporurile pentru condiții de muncă, diminuează plata gărzilor și a muncii prestate în zilele libere, coboară plafonul sporurilor la 20% și elimină diferențierea dintre specialitățile medicale.

Potrivit calculelor prezentate în studiu, plata tuturor drepturilor salariale existente la salariul de bază aflat în plată ar necesita fonduri suplimentare de aproximativ 266 de milioane de lei pe lună, echivalentul a 3,2 miliarde de lei anual, reprezentând aproximativ 10,7% din cheltuielile de personal ale spitalelor publice.