Cui permite Iranul să treacă în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz. Țările care au „undă verde”. Doar două sunt din UE

Odată cu atacul lansat de SUA și Israel asupra Iranului, regimul de la Teheran a declarat că Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor, cu excepția americanilor și a aliaților lor.

Astfel, o cincime din transporturile mondiale de petrol tranzitează această strâmtoare, se arată într-o analiză Al Jazeera.

Pe 2 martie, Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului-șef al Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), a anunțat că strâmtoarea era „închisă” și că, dacă vreo navă va încerca să o traverseze, Gardienii Revoluției islamice (IRGC) și marina iraniană vor „da foc acelor nave”.

Această măsură a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului peste 100 de dolari pe baril, față de prețul de aproximativ 65 de dolari înregistrat înainte de război.

Luni, prețul unui baril de țiței Brent, etalonul internațional, a crescut cu 2,5%, ajungând la 105,70 dolari. Aceasta reprezintă o creștere de peste 40% față de nivelul înregistrat înainte de începerea războiului, pe 28 februarie.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică pentru rețeaua de televiziune americană CBS că Teheranul a fost „abordat de o serie de țări” care solicită trecerea în siguranță a navelor lor „iar această decizie revine armatei noastre”. El a adăugat că unui grup de nave din „diferite țări” li s-a permis trecerea, fără a oferi detalii.

Iată care sunt navele din ce țări li se permite să treacă prin strâmtoare și despre ce națiuni se pare că negociază pentru o trecere în siguranță.

Pakistan

Un petrolier Aframax sub pavilion pakistanez, numit Karachi, a părăsit Golful Persic prin Strâmtoarea Hormuz duminică, a raportat Bloomberg News.

Petrolierul Aframax „Karachi”, care transportă țițeiul „Das” din Abu Dhabi, a devenit prima încărcătură non-iraniană care a tranzitat strâmtoarea în timp ce emitea semnalul AIS, ceea ce sugerează că anumite transporturi ar putea beneficia de un drept de trecere negociat.

Conform datelor publicate de Marine Traffic, petrolierul de 237 de metri a intrat în Zona Economică Exclusivă a Iranului pe 15 martie la ora 11:33 UTC și a traversat Strâmtoarea Hormuz la ora 14:43 UTC. Nava navighează în prezent în Golful Oman cu o viteză de aproximativ 9,6 noduri, după ce a trecut cu succes prin strâmtoare cu sistemul AIS activ.

Tranzitul vine după săptămâni de trafic semnificativ redus pe această cale navigabilă strategică, peste 20 de petroliere de cursă lungă fiind raportate ca părăsind Golful.