Profitul companiei de stat e în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit raportului financiar transmis Bursei de Valori București. Rezultatul brut (EBT) a urcat cu 63%, la 427 de milioane de lei, iar EBITDA a avansat cu 33%, la 541 de milioane de lei, într-un context marcat de creșterea veniturilor operaționale și de o scădere semnificativă a importurilor de energie electrică.

Transelectrica e deținută de statul român, prin Secretariatul de Stat al Guvernului, în proporție de 58,69%.

Segmentul activităților cu profit permis a înregistrat un rezultat pozitiv de 342 de milioane de lei, față de 216 milioane de lei în aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul unei creșteri de 19% a veniturilor operaționale, la 1,365 miliarde de lei. Această evoluție a fost determinată în principal de majorarea veniturilor din transport și din alocarea capacității de interconexiune, precum și de ajutoarele de avarie.

Au crescut veniturile din taxe

Veniturile din transport și alte venituri din piața de energie au crescut cu 203 milioane de lei, ajungând la 1,322 miliarde de lei, de la 1,119 miliarde de lei în primul semestru din 2025. Veniturile din tariful reglementat de transport au crescut cu 77 de milioane de lei, la 1,003 miliarde de lei, iar cele din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o creștere de 74%, ajungând la 263 de milioane de lei.

Cheltuielile operaționale, inclusiv amortizarea, au crescut cu 9%, la 1,022 miliarde de lei. Cheltuielile privind consumul propriu tehnologic (CPT) au urcat cu 24%, la 356 de milioane de lei, de la 288 de milioane de lei. Segmentul activităților zero-profit a înregistrat un rezultat pozitiv de 85 de milioane de lei, față de 46 de milioane de lei în S1 2025.

Producție mai mare și importuri mai mici

În ceea ce privește cantitatea de energie electrică tarifată, aceasta a scăzut cu 2,3%, la 25,27 TWh, de la 25,87 TWh. Consumul intern net a fost de 26,4 TWh, în scădere cu 0,1%, în timp ce producția netă internă a crescut cu 7%, la 25,6 TWh. Importul net de energie electrică a scăzut cu 68%, la 0,79 TWh, de la 2,46 TWh, un semn al creșterii independenței energetice a României.

În luna mai 2026, a fost semnat acordul de finanțare pentru proiectul "Smart Grid" CARMEN, în valoare totală de aproximativ 207 milioane de euro. Componenta care revine Transelectrica se ridică la 70,7 milioane de euro, din care aproape 35,4 milioane de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, contribuind la modernizarea și digitalizarea rețelei de transport a energiei electrice.