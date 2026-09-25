Consumul populației, scădere abruptă în iulie, a patra lună consecutivă în declin. Ce arată datele INS

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Cifra de afaceri s-a contractat în iulie cu 6,9% (serie brută) și cu 4,6% (serie ajustată), față de aceeași lună din 2025. Este a patra lună consecutivă de scădere a consumului, arată datele INS.

Motorul creșterii brute a fost reprezentat de un salt spectaculos de 116,9% în comerțul cu produse agricole brute și animale vii. Avansuri au mai fost consemnate și în zona echipamentelor informatice și de telecomunicații (+7,6%), a altor produse specializate (+4,4%), a comerțului nespecializat (+2,7%), precum și în segmentul alimentelor, băuturilor și tutunului (+0,8%). La polul opus, s-au contractat vânzările de bunuri de consum nealimentare (-3,2%) și activitățile de intermediere (-0,4%).

Raportat la luna iunie 2026, afacerile din acest sector au urcat cu 8,7% ca serie brută. Totuși, odată cu ajustarea datelor în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate, indicele a coborât cu 1,3%.

Deși volumul cifrei de afaceri a crescut semnificativ față de luna precedentă în termeni bruți, comparația anuală relevă un recul, tras în jos de prăbușirea activităților de intermediere și a tranzacțiilor cu produse agricole, arată cele mai recente date statistice ale INS.

Scăderea a fost generată de declinul major al intermedierii în comerț (-24,7%), de reculul produselor agricole (-23,5%) și al comerțului nespecializat (-23,0%). De asemenea, au scăzut vânzările de alimente, băuturi și tutun (-7,3%) și cele de mașini și echipamente (-2,6%). Singurele domenii care au reușit să își majoreze afacerile față de vara trecută au fost bunurile de consum nealimentare (+9,4%), echipamentele IT (+7,6%) și comerțul specializat al altor produse (+0,5%).

Bilanțul primelor șapte luni: Un trend ușor descendent

La nivelul primelor șapte luni din 2026, sectorul se menține pe un ușor trend descendent, cu o scădere de 0,4% a seriei brute (și 0,2% pe serie ajustată) comparativ cu același interval din 2025.

Pierderile majore s-au înregistrat în comerțul nespecializat (-15,0%), produse agricole (-11,3%) și intermediere (-7,9%). Totuși, segmentele IT (+6,7%), bunurile nealimentare (+7,2%) și produsele specializate (+10,3%) au acționat ca o plasă de siguranță, atenuând declinul general al pieței.

Sectorul serviciilor, cel mai afectat

De la începutul lui 2026, populația a plătit cu aproape 10% mai puțin pentru servicii față de aceeași perioadă din 2025.

În iulie, cifra de afaceri din serviciile prestate populației a fost cu peste 9 procente mai mică decât în aceeași lună a anului trecut. Tendința se vede aproape lună de lună încă din august 2025.

În primele șapte luni ale acestui an, cele mai mari scăderi au fost la jocurile de noroc și activitățile recreative, precum pârtiile de schi ori sălile de dans, dar oamenii au renunțat și la serviciile de înfrumusețare. Hotelurile și restaurantele au avut, de asemenea, o activitate mai slabă.

Nu toate serviciile au mers însă în jos. Agențiile de turism au avut o cifră de afaceri mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar serviciile de spălare și curățare a hainelor au crescut ușor”.

În termeni reali, puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Chiar dacă salariul mediu net era în iulie cu 5,5% mai mare față de aceeași lună a anului trecut, potrivit INS rata anuală a inflației a ajuns în august la 6,2%.