„Noul mecanism introduce în piaţa de energie o resursă suplimentară: flexibilitatea consumului. Astfel, în anumite intervale, un consumator poate decide că este mai eficient economic să îşi reducă temporar consumul şi să valorifice această flexibilitate pe piaţă. Serviciul nu este destinat exclusiv situaţiilor de criză şi nu reprezintă o formă de raţionalizare a consumului. Participarea este complet voluntară, iar decizia aparţine consumatorului, în funcţie de propriile nevoi operaţionale şi de condiţiile economice din piaţă", a transmis, miercuri, ANRE, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, activarea flexibilităţii consumului reduce presiunea asupra pieţei de echilibrare.

„Atunci când sistemul se poate echilibra prin reducerea voluntară a cererii, scade nevoia de a apela la resurse de echilibrare scumpe, ale căror costuri sunt ulterior decontate tot de către consumatori. Practic, fiecare MWh de flexibilitate contractat la un preţ competitiv înlocuieşte o resursă mai costisitoare din piaţa de echilibrare, cu efect direct asupra costului total suportat de piaţă", se arată în comunicat.

Preşedintele ANRE, George Niculescu, a precizat că, prin acest Regulament, flexibilitatea consumului devine o resursă care poate avea o valoare şi un preţ în piaţa de energie.

„Nu vorbim despre raţionalizare şi nici despre un mecanism rezervat exclusiv situaţiilor de criză. Vorbim despre posibilitatea unui consumator de a decide singur că, într-un anumit interval şi la un anumit preţ, este mai avantajos să reducă temporar consumul şi să fie plătit pentru această flexibilitate. Până acum ne-am obişnuit să privim echilibrarea sistemului în primul rând din perspectiva producţiei: dacă avem nevoie de mai multă energie, creştem producţia. Prin acest mecanism introducem şi cealaltă parte a ecuaţiei: în anumite momente, poate fi mai eficient şi mai ieftin să reducem voluntar cererea. Transformăm astfel consumatorii din participanţi pasivi în parteneri activi ai Sistemului Energetic Naţional. Este un instrument de piaţă, bazat pe competiţie şi pe decizia economică a fiecărui participant", a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu.

Cum va funcționa

ANRE explică exact cum va funcţiona serviciul de flexibilitate a consumului.

Transelectrica stabilește necesarul de flexibilitate și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili, furnizorii sau agregatorii care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Reducerea efectivă a consumului este verificată prin datele de măsurare, prin raportare la profilul de consum stabilit conform regulamentului.

ANRE notează că cei care îşi respectă angajamentul sunt remuneraţi conform rezultatului mecanismului de piaţă.