Patru lei, un tigru și doi urși au fost luați de acolo. Procurorii îl cercetează acum pe deținătorul animalelor, care este bănuit că ar fi introdus ilegal sălbăticiunile în țară.

Animalele sălbatice erau ținute în condiții necorespunzătoare și creau o stare de pericol în comunitate, spun anchetatorii. Unele ar fi evadat în trecut din cuștile lor, iar acest aspect este și el investigat acum.

Ancheta se concentrează pe capturarea ilegală a speciilor sălbatice, condițiile necorespunzătoare în care erau ținute animalele și încălcări ale Codului Vamal.

La acțiune au participat comisari de la Garda de Mediu, polițiști și reprezentanți ai unor asociații de protecție a animalelor.

Comisar Garda de Mediu: „S-a constatat că deținătorul nu deține documente legale pentru exemplarele pe care le are aici: un tigru de vârstă 1 an două perechi de lei – unii mai tineri, unii mai în vârstă – 4 ani, am înțeles, și o pereche de urși adulți.”

Menajeria aparține oficial unei fundații, condusă de un fost executor judecătoresc. El a susținut, în trecut, că centrul pe care l-a înființat în satul Picior de Munte are drept scop protecția animalelor.

Acum, a refuzat să discute cu reporterii PRO TV.

Fiica reprezentantului menajeriei: „S-a vrut să se păstreze aici, că trebuie să ne transformăm în grădină zoologică.”

Reporter: Era menajerie! Nu au fost niciodată agresivi – nici leii, nici tigrul?

Fiica reprezentantului menajeriei: „Nu, cu mine nu au fost niciodată!”

Fapte constatate de Garda de Mediu:

- Funcționare fără deținerea unei autorizații de mediu

- Leu mascul adăpostit fără asigurarea condițiilor minime prevăzute de lege

- Doi pui de tigru lăsați în libertate

- O femelă de babuin imobilizată în lesă, fără spațiu adecvat, hrană sau apă

- Cadavrul unui pui de tigru ascuns într-o ladă frigorifică

Potrivit anchetatorilor, grădina zoologică nu are autorizație de mediu, iar la controalele făcute, comisarii au descoperit că unele animale erau tratate cu cruzime. Fundația a fost amendată cu 220.000 de lei.

Centrul putea fi vizitat de oricine, contra cost. Leii și tigrul vor ajunge la Grădina Zoologică din Galați, iar urșii la Rezervația de la Zărnești.

Leii adulți au fost anesteziați cu multă grijă, din cauza riscurilor.

Ovidiu Roșu, medic veterinar: „Ei sunt mai bătrâni, a trebuit să facem o anestezie un pic mai atentă.”

Reporter: Cum o să se desfășoare pentru urși?

Ovidiu Roșu, medic veterinar: „Acolo există un potențial de risc un pic mai mare.”

Printre primii care au reclamat situația de la Picior de Munte au fost cei care administrează sanctuarul de urși de lângă Brașov. Totul a pornit de la un clip devenit viral.

Paula Ciotloș, Asociația „Milioane de Prieteni”: „O persoană care a venit, a vizitat, a plătit să viziteze. a postat pe internet acel filmuleț. Am făcut imediat sesizare la autorități. Cei de la DSV Dâmbovița ne-au răspuns că proprietarul nu dorește să dea urșii, că acești ursuleți au fost lăsați într-o cutie de lemn la poarta acestui loc.”

De la menajeria din Picior de Munte ar fi luat un leu și cântărețul de manele Dani Mocanu, pentru a filma un clip video. Artistul a fost audiat ca martor în dosarul privind deținerea și traficul de animale sălbatice protejate, deschis în acest caz.